Новый удар РФ по Херсону: тяжело ранены двое подростков, медики борются за их жизни
2 мая около 12:30 россияне нанесли удар с помощью БПЛА по Днепровскому району Херсона.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали дети
В результате удара дрона ранения получили двое детей — мальчики 15 и 17 лет. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения.
"Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизни", — уточнил глава области.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще семеро пострадали.
- Впоследствии стало известно, что россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саме уродовими засобами, а не "вивезти внікуди".
Ієрархія СП( та Тцк) ж існує і працює ?? Тобто якісь організаційні здібності службовці мають.. ?
То хай вивозять людей, розселяють у покинуте майно і модульні доміки. + Забезпечення водою, дровами, генераторами, ліками тощо тощо..
Бо навіщо утримувати великий штат держслужбовців, депутатів, поліції, суди тощо тощо в розбомбленому місті, якщо ці витрати НЕ рятують життя людей ??
Кожного дня руйнування, каліцтва і смерті !! 🦢🌷🌷 А також знищення пожежних і медичних авто , , маршруток, лікарень, ТЕЦ..