Новый удар РФ по Херсону: тяжело ранены двое подростков, медики борются за их жизни

2 мая около 12:30 россияне нанесли удар с помощью БПЛА по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали дети

В результате удара дрона ранения получили двое детей — мальчики 15 и 17 лет. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения.

"Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизни", — уточнил глава области.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще семеро пострадали.

Впоследствии стало известно, что россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель.

