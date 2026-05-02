Новый удар РФ по Херсону: тяжело ранены двое подростков, медики борются за их жизни

Обстрел Херсонской области

2 мая около 12:30 россияне нанесли удар с помощью БПЛА по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали дети

В результате удара дрона ранения получили двое детей — мальчики 15 и 17 лет. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения.

"Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за их жизни", — уточнил глава области.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 2 мая российский дрон нанес удар по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Погибли два человека, еще семеро пострадали.
  • Впоследствии стало известно, что россияне во второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне: пострадал водитель.

Фронтові міста уряд мусить евакуювати.
Саме уродовими засобами, а не "вивезти внікуди".
Ієрархія СП( та Тцк) ж існує і працює ?? Тобто якісь організаційні здібності службовці мають.. ?
То хай вивозять людей, розселяють у покинуте майно і модульні доміки. + Забезпечення водою, дровами, генераторами, ліками тощо тощо..
Бо навіщо утримувати великий штат держслужбовців, депутатів, поліції, суди тощо тощо в розбомбленому місті, якщо ці витрати НЕ рятують життя людей ??
Кожного дня руйнування, каліцтва і смерті !! 🦢🌷🌷 А також знищення пожежних і медичних авто , , маршруток, лікарень, ТЕЦ..
02.05.2026 13:47 Ответить
02.05.2026 14:10 Ответить
Що вони там робили? Де їх батьки? Місто практично на лінію фронту, давно майже порожнє, а щодня гинуть цивільні. Я ще розумію старих, не хочуть нікуди їхати, кидати майно, але діти причому, де їх батьки, чим вони думають?
02.05.2026 14:37 Ответить
десь енергетики підпивали,як в тилу глибокому.
02.05.2026 18:27 Ответить
 
 