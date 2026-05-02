УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14759 відвідувачів онлайн
Новини Удари РФ по Херсону
747 4

Новий удар РФ по Херсону: важко поранено двох підлітків, медики борються за їхні життя

Обстріл Херсонщини

2 травня близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поранено дітей

Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей - хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.

"Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя", - уточнив очільник області.

Також читайте: Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині 2 людей загинуло, ще 9 - дістали поранення. ВIДЕО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 2 травня російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсону. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.
  • Згодом стало відомо, що росіяни вдруге за день атакували маршрутку в Херсоні: постраждав водій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ масовано вкрили Херсон вогнем із РСЗВ: 8 постраждалих, спалахнули масштабні пожежі

Автор: 

діти (5492) обстріл (33737) Херсон (3826) Херсонська область (6613) Херсонський район (849)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фронтові міста уряд мусить евакуювати.
Саме уродовими засобами, а не "вивезти внікуди".
Ієрархія СП( та Тцк) ж існує і працює ?? Тобто якісь організаційні здібності службовці мають.. ?
То хай вивозять людей, розселяють у покинуте майно і модульні доміки. + Забезпечення водою, дровами, генераторами, ліками тощо тощо..
Бо навіщо утримувати великий штат держслужбовців, депутатів, поліції, суди тощо тощо в розбомбленому місті, якщо ці витрати НЕ рятують життя людей ??
Кожного дня руйнування, каліцтва і смерті !! 🦢🌷🌷 А також знищення пожежних і медичних авто , , маршруток, лікарень, ТЕЦ..
показати весь коментар
02.05.2026 13:47 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2026 14:10 Відповісти
Що вони там робили? Де їх батьки? Місто практично на лінію фронту, давно майже порожнє, а щодня гинуть цивільні. Я ще розумію старих, не хочуть нікуди їхати, кидати майно, але діти причому, де їх батьки, чим вони думають?
показати весь коментар
02.05.2026 14:37 Відповісти
десь енергетики підпивали,як в тилу глибокому.
показати весь коментар
02.05.2026 18:27 Відповісти
 
 