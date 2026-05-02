Новий удар РФ по Херсону: важко поранено двох підлітків, медики борються за їхні життя
2 травня близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Поранено дітей
Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей - хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.
"Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя", - уточнив очільник області.
Саме уродовими засобами, а не "вивезти внікуди".
Ієрархія СП( та Тцк) ж існує і працює ?? Тобто якісь організаційні здібності службовці мають.. ?
То хай вивозять людей, розселяють у покинуте майно і модульні доміки. + Забезпечення водою, дровами, генераторами, ліками тощо тощо..
Бо навіщо утримувати великий штат держслужбовців, депутатів, поліції, суди тощо тощо в розбомбленому місті, якщо ці витрати НЕ рятують життя людей ??
Кожного дня руйнування, каліцтва і смерті !! 🦢🌷🌷 А також знищення пожежних і медичних авто , , маршруток, лікарень, ТЕЦ..