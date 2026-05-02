Новий удар РФ по Херсону: важко поранено двох підлітків, медики борються за їхні життя

2 травня близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Поранено дітей

Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей - хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.

"Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя", - уточнив очільник області.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 2 травня російський дрон вдарив по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсону. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

Згодом стало відомо, що росіяни вдруге за день атакували маршрутку в Херсоні: постраждав водій.

