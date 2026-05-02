Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева
Поздно вечером 1 мая российские оккупанты вновь атаковали "шахедами" энергетическую инфраструктуру в Николаеве.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом энергетическая инфраструктура
"Под атакой "шахедов" снова энергетическая инфраструктура. На данный момент пострадавших нет", — говорится в сообщении.
- Напомним, что в ночь на 1 мая в результате ударов БПЛА типа Shahed по Николаеву и области пострадали три человека, повреждены жилые дома, автомобили и критическая инфраструктура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Михайло Иляш
показать весь комментарий02.05.2026 00:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vitaliy Petrov #608049
показать весь комментарий02.05.2026 01:55 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль