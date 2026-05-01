Россия атаковала Николаевщину дронами: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В результате ударов БПЛА типа Shahed по Николаеву и области пострадали три человека, повреждены жилые дома, автомобили и критически важная инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера в течение дня враг атаковал область БПЛА типа Shahed. Под ударом оказались энергетическая и критическая инфраструктура. Сейчас энергетики круглосуточно работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Пострадавшие

В результате атаки и падения обломков в Николаеве пострадали три человека. 35-летний мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. На утро состояние пострадавшего – стабильное без ухудшения. Также две женщины испытали острую реакцию на стресс – им оказали медицинскую помощь на месте.

Удары по инфраструктуре

Повреждены пять многоэтажных домов, два частных дома, шесть автомобилей. Возникло несколько пожаров, которые были оперативно ликвидированы спасателями.

"Из-за ударов россиян и падения обломков возникли пожары на энергетических объектах и ​​в жилых домах. Повреждены три многоэтажки, два частных дома и шесть авто.

Работа спасателей осложнялась повторными обстрелами", - сообщили в ГСЧС.

Обстрелы области

Вчера враг шесть раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате в с. Дмитровка повреждена крыша частного дома. Пострадавших нет.

Ликвидация последствий









