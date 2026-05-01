Росія атакувала Миколаївщину дронами: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Внаслідок ударів БпЛА типу Shahed по Миколаєву та області постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

"Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики цілодобово працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві постраждали троє людей. 35-річний чоловік отримав осколкові поранення, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний без погіршення. Також дві жінки зазнали гострої реакції на стрес – їм надали медичну допомогу на місці.

Удари по інфраструктурі

Пошкоджено пʼять багатоповерхових будинків, два приватні будинки, шість автомобілів. Виникло декілька пожеж, які було оперативно ліквідовано рятувальниками.

"Через удари росіян та падіння уламків виникли пожежі на енергетичних об'єктах і в житлових будинках. Пошкоджено три багатоповерхівки, два приватні будинки та шість авто.

Робота рятувальників ускладнювалася повторними обстрілами", - повідомили у ДСНС.

Обстріли області

Учора ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.

