Росія атакувала Миколаїв ударними дронами: пошкоджено будинки
Російська армія знову атакувала Миколаїв ударними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав міський голова Олександр Сєнкевич у Фейсбуці.
Наслідки атаки та ситуація в місті
Мер Миколаєва повідомив, що внаслідок удару зафіксовано пошкодження в приватному секторі, також виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.
Повітряна тривога в місті продовжується, а загроза нових ударів залишається актуальною. Жителів закликають не залишати укриття до відбою.
Олександр Сєнкевич також звернувся до містян із проханням не наближатися до місць влучань та можливих уламків ворожих дронів. Окремо він наголосив на необхідності не фіксувати та не поширювати в мережі інформацію про наслідки атак.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок попередньої атаки російських безпілотників у Миколаєві були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобіль.
