РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками увечері 30 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників

О 18:09 - Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 19:41 - Миколаїв - БпЛА в напрямку міста з півдня.

О 20:18 - Група БпЛА на Харківщині - повз Богодухів, південним курсом.

О 21:07 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 21:14 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:56 - БпЛА північніше Павлограда вектором руху на Дніпро.

О 21:57 - Ворожі БпЛА в р-ні. Очакова вектором руху на Миколаїв.

О 21:59 - Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 23:47 - Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

О 23:49 - Ворожі БпЛА на північному сході Сумщини у напрямку Чернігівщини.

О 01:09 - Групи ворожих БпЛА у Чорному морі у напрямку Затоки.

О 01:22 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.

О 01:37 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеси.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

