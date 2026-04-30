РФ атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками увечері 30 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників
О 18:09 - Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 19:41 - Миколаїв - БпЛА в напрямку міста з півдня.
О 20:18 - Група БпЛА на Харківщині - повз Богодухів, південним курсом.
О 21:07 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 21:14 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 21:56 - БпЛА північніше Павлограда вектором руху на Дніпро.
О 21:57 - Ворожі БпЛА в р-ні. Очакова вектором руху на Миколаїв.
О 21:59 - Пуски КАБ на Запоріжжі.
О 23:47 - Ворожі БпЛА на сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
О 23:49 - Ворожі БпЛА на північному сході Сумщини у напрямку Чернігівщини.
О 01:09 - Групи ворожих БпЛА у Чорному морі у напрямку Затоки.
О 01:22 - БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.
О 01:37 - Ворожі БпЛА у напрямку Одеси.
