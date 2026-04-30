РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками вечером 30 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников
В 18:09 - Сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 19:41 — Николаев — БПЛА в направлении города с юга.
В 20:18 – группа БпЛА на Харьковщине – мимо Богодухова, южным курсом.
В 21:07 - пуски КАБ на Сумщину.
В 21:14 - пуски КАБ на Донетчину.
В 21:56 – БпЛА севернее Павлограда вектором движения на Днепр.
В 21:57 – вражеские БпЛА в р-не Очакова, вектор движения на Николаев.
В 21:59 – пуски КАБ на Запорожье.
В 23:47 - вражеские БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину.
В 23:49 - вражеские БпЛА на северо-востоке Сумщины в направлении Черниговщины.
