РФ атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками вечером 30 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских беспилотников

В 18:09 - Сообщается об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 19:41 — Николаев — БПЛА в направлении города с юга.

В 20:18 – группа БпЛА на Харьковщине – мимо Богодухова, южным курсом.

В 21:07 - пуски КАБ на Сумщину.

В 21:14 - пуски КАБ на Донетчину.

В 21:56 – БпЛА севернее Павлограда вектором движения на Днепр.

В 21:57 – вражеские БпЛА в р-не Очакова, вектор движения на Николаев.

В 21:59 – пуски КАБ на Запорожье.

В 23:47 - вражеские БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Днепропетровщину.

В 23:49 - вражеские БпЛА на северо-востоке Сумщины в направлении Черниговщины.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

