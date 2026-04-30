Россия атаковала Николаев ударными дронами: повреждены дома

Российская армия вновь нанесла удар по Николаеву с помощью ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал мэр города Александр Сенкевич в Facebook.

Последствия атаки и ситуация в городе

Мэр Николаева сообщил, что вследствие удара зафиксированы повреждения в частном секторе, также возник пожар. На месте работают соответствующие службы.

Воздушная тревога в городе продолжается, а угроза новых ударов остается актуальной. Жителей призывают не покидать укрытия до отбоя.

Александр Сенкевич также обратился к горожанам с просьбой не приближаться к местам попаданий и возможным обломкам вражеских дронов. Отдельно он подчеркнул необходимость не фиксировать и не распространять в сети информацию о последствиях атак.

Ранее сообщалось, что вследствие предыдущей атаки российских беспилотников в Николаеве были повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобиль.

