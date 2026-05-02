УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Миколаївщини Обстріли Миколаєва
573 2

Росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва

Пізно ввечері 1 травня російські окупанти знову атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру в Миколаєві.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Під ударом енергетична інфраструктура

"Під атакою "шахедів" знову енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, що в ніч на 1 травня внаслідок ударів БпЛА типу Shahed по Миколаєву та області постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру.

Автор: 

Миколаїв (1895) Миколаївська область (2434) атака (1396) Миколаївський район (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво як в рузкіх вкладується це і те що в туапсе брюнетка казала " а нас то за что у вас же тоже деті"
показати весь коментар
02.05.2026 00:31 Відповісти
З рузкiмi все ясно. А от з Кiмом - нi, бо вiн тут збивае умовно 90% того що летить (цитата), але прилiтає. До речi багато кажуть що збивають над мiстом i прилiтає в житловi будинки. Але енергетику це чомусь не дуже рятує.
показати весь коментар
02.05.2026 01:55 Відповісти
 
 