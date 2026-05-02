Росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Миколаєва
Пізно ввечері 1 травня російські окупанти знову атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру в Миколаєві.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом енергетична інфраструктура
"Під атакою "шахедів" знову енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що в ніч на 1 травня внаслідок ударів БпЛА типу Shahed по Миколаєву та області постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру.
