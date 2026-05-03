РФ в очередной раз атаковала энергетику Николаевской области: есть отключения электроэнергии

Вчера, 2 мая, и сегодня ночью враг нанес удары по Николаевской области с использованием БПЛА типа "Shahed". Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Есть отключения электроэнергии

По его словам, наблюдается частичное отключение электроэнергии в населенных пунктах области, в настоящее время ведутся работы по восстановлению.

В результате атаки в Черноморской громаде возник пожар, повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В г. Николаеве повреждены нежилое здание и троллейбус. Пострадавших нет.

Атаки на Николаевский район

По данным ОВА, вчера враг девять раз атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате удара в с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

