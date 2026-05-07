Українська ППО у квітні перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет, - Міноборони

Українські сили протиповітряної оборони у квітні 2026 року знищили майже шість тисяч російських ракет і безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, протягом квітня російські війська запустили 6 583 дрони, з яких українська ППО збила або придушила 5 861 – це 89% від загальної кількості. Із 141 крилатої та балістичної ракети знищено 89, що становить понад 63%. Загальна ефективність роботи ППО за місяць склала 88,5%, а в окремі дні – до 95%.

Квітень став місяцем наймасованіших атак за весь період війни. Найбільший напад відбувся 1 квітня, коли Росія випустила 700 дронів, а також 3, 16 і 25 квітня – під час комбінованих ударів по 600–700 повітряних цілей. 15 квітня ворог запустив 21 крилату ракету, з яких українські захисники збили 20.

У Міноборони зазначили, що основним викликом залишається відбиття атак балістичними ракетами. Протидіяти їм можуть системи Patriot, проте Україні наразі бракує ракет до цих комплексів.

