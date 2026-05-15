Україна пройшла до фіналу Євробачення 2026

Результати другого півфіналу Євробачення 2026

Україна пройшла в фінал Євробачення-2026 після другого півфіналу, який відбувся 14 травня у столиці Австрії Відні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у другому півфіналі виступили представники 15 країн.

Хто отримав путівки до фіналу

ПІсні виконали представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембургу, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпру, Латвії, Данії, Австралії, України, Албанії, Мальти та Норвегії.

На сцену також вийшли представники країн-спонсорів конкурсу — Франції та Великобританії, а також Австрії як переможниці Євробачення 2025. Вони автоматично проходять до гранд-фіналу.

Переможців другого півфіналу оголосили у довільному порядку.

До фіналу вийшли Болгарія, Україна, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Виступ України та деталі фіналу

Україну на конкурсі представляла співачка Lelѐka з піснею Ridnym. Вона виступала разом із бандуристом Ярославом Джусем під 12-м номером.

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. У ньому візьмуть участь 20 країн — переможці першого та другого півфіналів.

Також у фіналі виступлять представник Австрії як переможець попереднього конкурсу та країни-спонсори — Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція.

Може воно й треба. Якась радість у стресовий час .. так же ?
Особисто таким не цікавлюсь.
Класнична музика трохи заспокоює
15.05.2026 00:33 Відповісти
На мотив відомої пісні "Moskau" (German for Moscow) німецької групи German Eurodisco group Dschinghis Khan - написати текст для Lelѐka типу "закидаєм Москву дронами" і можна співати.
15.05.2026 00:36 Відповісти
Не забуваймо про велич Дінамо. 14 травня 1975 р
15.05.2026 01:10 Відповісти
Какие песни.. какие фестивали... После такой страшной трагедии как вчера и сегодня, лучшее что могла бы сделать это певица-выйти и закричать со всех сил, на весь мир, что Россия палач, и Путин убийца. И на этом закончить своё выступление. Но у неё ума на это не хватит.
15.05.2026 01:12 Відповісти
В чомусь ви правильно кажете. Можно було б той самий день відмовитися виступати навіть перед виходом на сцену і заявити, що відмовляється виступати у знак протесту проти дій росії. Треба сказати, що організатори Євробачення ще у 2022р одразу ж відсторонили росію від участі у конкурсі безстроково. І з того часу навіть не намагалися зминити своє рішення на відміну від різних спортивних комітетів, які постійно намагаються відкрити росії шлях до участі у різних спортивних змаганнях.
15.05.2026 01:29 Відповісти
то зроби це! або ще якось вплинь на сваїх!
15.05.2026 08:53 Відповісти
Запросто.
Они должны поехать на собранные донатами деньги от украинцев.
Вот тогда мы увидим настоящюю поддержку этой Лелеки.
И выполнит она наказ пославших их украинцев.
15.05.2026 09:09 Відповісти
Паління шкідливе для здоров`я..
15.05.2026 09:49 Відповісти
73% ?)))я тебе впізДнав
15.05.2026 11:29 Відповісти
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Dschinghis+Khan%2c+%22Moskau%22&&mid=9F870A0ACE755A0E8F939F870A0ACE755A0E8F93&churl=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fchannel%2fUC7HlvhBLAqYiTe4m1IHQdZg&FORM=VAMGZC
15.05.2026 00:37 Відповісти
Підтримую .
15.05.2026 00:55 Відповісти
Евробачення цього разу на високому рівні - австріякі показали класс
Наша Лелека має красивий голос , але вона зникне також як і інші виконавці в Україні. Нема для талантів місця.
15.05.2026 00:37 Відповісти
А хіба Руслана або Джамала зникли?
15.05.2026 00:51 Відповісти
Двое із усіх . Україна з 2004 р постійно у фіналі . Нагадайте нам ще 20 учасників
15.05.2026 00:54 Відповісти
Всіх одразу не згадаю. Але ж Андрій Данилко і Тіна Кароль постійно на слуху. Там ще багато хто виступав з наших і займали високі місця.
15.05.2026 01:02 Відповісти
Данилко і Король тоді вже були зірками і збирали повні зали . А як доля чека Лелеку? Ось потрібні програми підтримки і розкрутки
15.05.2026 01:13 Відповісти
Грииинджооолии!!!! . Шах і мат ))
15.05.2026 01:13 Відповісти
Так - позорище
15.05.2026 01:14 Відповісти
На майдані у 2004 р "Разом нас багато" прозвучала чудово, але звичайно ця пісня не для Євробачення
15.05.2026 01:18 Відповісти

Також alyona alyona. Але як зараз і де вони можуть виступати ? Тільки за кордоном.
15.05.2026 01:15 Відповісти
Після Євробачення так. Вони до конкурсу були зірками, а потім реально зникли
15.05.2026 09:05 Відповісти
До того ж Лелеку і до Євробачення ніхто не знав... тому так, зникне. Де Нетта, де Лорді, де Папарізу? Ну хіба що Манескін єдине виключення з правил
15.05.2026 09:07 Відповісти
Шоу бізнес це специфічна справа, деякі зникли, деякі досягають подальших успіхів. І не тільки у нас, за кордоном те саме.
15.05.2026 10:11 Відповісти
Може Україні і не треба брати участь у розважальних заходах під час всіх наших трагічних подіях. хоча я особисто обожнюю цей конкурс, його чудову атмосферу, ауру прекрасної Європу, яку так ненавидить росія. Але все ж таки за Україну радію, що пройшла у фінал.
Також дуже радує відсутність на конкурсі росіян починаючі з 2022 року, не тому, що вони комусь там конкуренція, а тому що без них просто гарно, весело і легко.
15.05.2026 00:49 Відповісти
Блт... знов
15.05.2026 01:00 Відповісти
Спів та голос Лелеки нагадує Селін Діон. Тільки голос трохи вищий. Дуже гарно.
15.05.2026 06:25 Відповісти
євробачення точніше єврозбочення гидко дивитися , там чим більше хлоп схожий на бабу чи баба схожа на хлопа тим вони крутіші .
15.05.2026 08:28 Відповісти
Хто оплакує розірваних дітей після теракту рашистів у Києві минулої ночі а хто "тащіцца" від євробачення - така ми країна!
15.05.2026 08:29 Відповісти
Звичайно ж , сльози підступають від трагедії в Києві.
15.05.2026 10:17 Відповісти
Так і я про те ж - комусь сльози підступають від вбитих дітей а комусь від конкурсу збоченців і підерастів в що зараз перетворилось це "євробачення"!
15.05.2026 11:10 Відповісти
Толерастне підербачення
15.05.2026 09:13 Відповісти
Кому тут не подобається Євробачення не дивиться, для вас існує отой шовіністичний і убогий конкурс в Сочі. Постійне обливання брудом Європи і Євробачення це все російські наративи.
15.05.2026 10:14 Відповісти
 
 