Україна пройшла до фіналу Євробачення 2026

Україна пройшла в фінал Євробачення-2026 після другого півфіналу, який відбувся 14 травня у столиці Австрії Відні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у другому півфіналі виступили представники 15 країн.

Хто отримав путівки до фіналу

ПІсні виконали представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембургу, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпру, Латвії, Данії, Австралії, України, Албанії, Мальти та Норвегії.

На сцену також вийшли представники країн-спонсорів конкурсу — Франції та Великобританії, а також Австрії як переможниці Євробачення 2025. Вони автоматично проходять до гранд-фіналу.

Переможців другого півфіналу оголосили у довільному порядку.

До фіналу вийшли Болгарія, Україна, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія.

Виступ України та деталі фіналу

Україну на конкурсі представляла співачка Lelѐka з піснею Ridnym. Вона виступала разом із бандуристом Ярославом Джусем під 12-м номером.

Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. У ньому візьмуть участь 20 країн — переможці першого та другого півфіналів.

Також у фіналі виступлять представник Австрії як переможець попереднього конкурсу та країни-спонсори — Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція.