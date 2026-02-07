Україну на Євробаченні-2026 представить Leléka

Цьогоріч представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" буде співачка Leléka.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію фіналу Національного відбору.

Leléka перемогла у Нацвідборі

Співачка отримала максимальні 10 балів від журі. Від глядачів вона також отримала 10.

Друге та третє місця посіли LAUD та JERRY HEIL відповідно.

Виступ співачки

Leléka перемогла із піснею Ridnym. Саме з цією композицією артистка представлятиме Україну на Євробаченні-2026. Цьогоріч конкурс відбудеться у Відні.

Євробачення-2025

Нагадаємо, що у 2025 році Україну представляв на Євробаченні гурт Ziferblat. Він посів 9-те місце.

