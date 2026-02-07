УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11592 відвідувача онлайн
Новини Євробачення-2026
9 475 78

Україну на Євробаченні-2026 представить Leléka

Leléka представить Україну на "Євробаченні-2026"

Цьогоріч представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" буде співачка Leléka. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію фіналу Національного відбору.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Leléka перемогла у Нацвідборі 

Співачка отримала максимальні 10 балів від журі. Від глядачів вона також отримала 10.

Друге та третє місця посіли LAUD та JERRY HEIL відповідно.

Читайте також: Гурт Ziferblat виступив у першому півфіналі Євробачення-2025 і подякував Європі за підтримку України

Виступ співачки

Leléka перемогла із піснею Ridnym. Саме з цією композицією артистка представлятиме Україну на Євробаченні-2026. Цьогоріч конкурс відбудеться у Відні. 

Євробачення-2025

Нагадаємо, що у 2025 році Україну представляв на Євробаченні гурт Ziferblat. Він посів 9-те місце.

Читайте також: Австрія перемогла на Євробаченні-2025: Україна посіла 9-те місце

Автор: 

Євробачення (600) конкурс (1316) музика (525)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Театр абсурда - в стране война, а они певичек на конкурсы отправляют, ещё и башляют при этом нехилый финанс.
показати весь коментар
07.02.2026 22:57 Відповісти
+23
А номер з нашим унікальним піаністом з Кривого Рогу мав би успіх на Євровобаченні. Як гадаєте?
показати весь коментар
07.02.2026 23:06 Відповісти
+16
а коли буде всесвітній конкурс придурковатих клованів?
вже знаю двох фіналістів - рудий і зелений.
боротьба і у фіналі буде така, що хоч Олімпіади відміняй....
показати весь коментар
08.02.2026 00:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Театр абсурда - в стране война, а они певичек на конкурсы отправляют, ещё и башляют при этом нехилый финанс.
показати весь коментар
07.02.2026 22:57 Відповісти
Ви неправі. За все платять самі учасники. І це величезні гроші
показати весь коментар
07.02.2026 23:43 Відповісти
Это что-то меняет? Народ сколько может на нужды бойцов на фронте скидывается, а тут платим за выступление на конкурсе с песенками дабы потешить ЧСВ и засветить свой фейс на заграничном тв.
показати весь коментар
08.02.2026 00:13 Відповісти
Ви обвинуватили людей, що вони "башляют" на конкурс учасникам. Це брехня. І це щось таки міняє. Народ теж різний. Може хтось цими донатами відмолює свій гріх з 2019р. Сподіваюсь...
показати весь коментар
08.02.2026 00:55 Відповісти
Так брехня чи гріхи замолює
показати весь коментар
08.02.2026 05:14 Відповісти
Там, всі учасники постійно донатять на ЗСУ, тому на здоров'я, тим більше що Євробачення міжнародний конкурс куди допущені усі адекватні Країни, опущені пі.дорашка та білорашка там не виступають відповідно конкурс не зашкварений! Це їхні фінанси, співаки завжди вкладають у свою розкрутку, а якщо ще й гідно представлять Україну то взагалі молодці, вірніше молодець! Доречі дивився увесь конкурс, учасники підходящі, зашкварок, типу марка, чи ує.банів, що раніше позиціонували як кац.апська попса: типу дорофеєвої чи полякової! А вам би краще вивчити Українську мову ніж обурюватися, досить вже рабською спілкуватися !
показати весь коментар
08.02.2026 07:37 Відповісти
Чому тоді інші європейські країни відмовляються і кажуть що у них немає грошей на конкурс?
показати весь коментар
08.02.2026 07:48 Відповісти
Бо гроші скеровують Україні на гуманітарку або озброєння, а також на підтримку біженців.
показати весь коментар
08.02.2026 08:27 Відповісти
Не трендить,гроші на це дійство йдуть з бюджету України.Україні в цьому році це коштуватиме біля 3,5 міліона гривень.
показати весь коментар
08.02.2026 16:18 Відповісти
Це просування України у світі, в театр абсурду що підароязикі привчають українців на їх ресурсах і що освинособачене плем'я ніяк не витіснить узькій мір зі своєї макітри
показати весь коментар
08.02.2026 11:11 Відповісти
Просування України як країни їбанутих дегенератів які співають і танцюють на чужі гроші поки в них хата горить і електрики нема?
Дякую, дуже дякую, пішов ти ***** разом зі всім мутрим норотом за таке просування.
показати весь коментар
08.02.2026 11:39 Відповісти
Вважайте це за хоч недолугий, але сигнал "ми ще є в культурному полі".
Інакше буде "хохли? А чьто такоє хохли? Ні тєхнікі, ні культури, ні наукі. Только дохнуть пачкамі годни. Нє то, что ми, русскіє. За намі культура високая да тєхнологія пєрєдовая".
А про "грошей немає", це не в тому причина. У будь-якої країни знайдеться грошей на такий захід. Це не космічно дорого. Там інші причини, політичні. От русня теж не поїхала, кажучи, що не хоче з гєямі на одній сцені.
показати весь коментар
09.02.2026 00:23 Відповісти
Русня не поїхала бо їх після 14 фактично не пускають. Один раз ту інвалідку пропхати хотіли і то не вийшло.
показати весь коментар
09.02.2026 08:43 Відповісти
Так, не пускають. Вони це подають як "нам ваш ізврат ***** нє нужон".
Але запевняю, якщо заборону раптом знімуть - прибіжать, ******* лапті.
показати весь коментар
09.02.2026 09:27 Відповісти
Звісно що прибіжать. Бо вони будуть з голоду дохнути а на пропаганду і понти для власного споживача гроші знайдуться.
показати весь коментар
09.02.2026 13:47 Відповісти
тупим невігласам не подобається що Україна заявляє про себе через мистецтво, через спорт...тупим невігласам бажано щоб світ сприймав українців суто як жертву рашистської агресії...в той самий час кацапи просувають українців Ріпіна та Гоголя як "своїх". Сподіваюсь в тебе вистачить розуму осягнути зміст написанного українською мовою?
показати весь коментар
08.02.2026 20:46 Відповісти
кацапів, взагалі, заїбало існування України...але не дочекаєтесь
показати весь коментар
09.02.2026 11:07 Відповісти
Ваш комент провокативний.... Перед тим як звинувачувати ,перевірьте інформацію..Непотрібно допомагати рашистам-пдр... На сьогодні всі ресурси гебельсівщини путінської працюють проти України..Повилазили з дуп ждуни-ждунихи , які не здриснули чомусь на болота.. На такій інформаційній атаці, вибирали зека, потім ЗЕ.. Якщо не буде перемоги на фронті, то надія залишиться у пдр на виборців, .. Відповідальність влади за корупцію ніхто не знімає
показати весь коментар
15.05.2026 06:19 Відповісти
«Лелека» - українсько-німецький фольк-джаз гурт, заснований у Берліні. Гурт відомий своїм унікальним стилем, що поєднує український фольклор із ******** джазом та елементами імпровізації.
Гурт представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026» з піснею «Ridnym»

uk.wikipedia.org
показати весь коментар
07.02.2026 22:59 Відповісти
Німці добре розбираються в цій справі. Згадайте, хто створив Boney M. - це музична група, що грає регі, фанк і диско, заснована в 1974 році в Західній Німеччині.

Вона здобула популярність під час ери диско у другій половині 1970-х років. Групу створив німецький музичний продюсер Франк Фаріан, який був головним автором пісень групи та одним з її провідних вокалістів.
показати весь коментар
07.02.2026 23:09 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2026 23:13 Відповісти
старий анекдот:
"
- хлопчик, ти чому такий худенький?
- бо ні єм.
"
показати весь коментар
07.02.2026 23:36 Відповісти
Справжнє ім'я виконавиці - Вікторія Лелека, вона з 2016 року проживає у Берліні, де заснувала етноджазовий гурт Leleka. Дівчина навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена, в Україні відома як авторка музики до серіалу "І будуть люди".
показати весь коментар
07.02.2026 23:28 Відповісти
"Вєсєліцца і лікуєт вєсь нарід". (((
показати весь коментар
07.02.2026 23:00 Відповісти
це свята справа ,представляти Україну на конкурсі,це ж не красти гроши ,та все шо можно ,як це робить махровщина 🤡 - зеленськоміндічів у ЗСУ та її народу !!!
показати весь коментар
07.02.2026 23:00 Відповісти
Так все равно что аж неудобно...
показати весь коментар
07.02.2026 23:06 Відповісти
А номер з нашим унікальним піаністом з Кривого Рогу мав би успіх на Євровобаченні. Як гадаєте?
показати весь коментар
07.02.2026 23:06 Відповісти
Краще б він тоді на гітарі зіграв.
показати весь коментар
07.02.2026 23:11 Відповісти
Я вибачаюсь, ви в курсі чим він грає?
показати весь коментар
07.02.2026 23:44 Відповісти
Барабани - фізіологічна стеля.
показати весь коментар
08.02.2026 00:01 Відповісти
Грає тим чим думає.
показати весь коментар
08.02.2026 00:09 Відповісти
Та вже вся країна давно в курсі
показати весь коментар
08.02.2026 05:22 Відповісти
він зараз вчиться на віолончелі, як навчиться - так і повний впєрьод !
показати весь коментар
07.02.2026 23:35 Відповісти
То був жалюгідний плагіат. А повна зала обмежених імбецилів ще й аплодувала цьому непотребству. Соромно...
показати весь коментар
07.02.2026 23:45 Відповісти
Краще б його Олександрович на в унітаз здрочив.
показати весь коментар
08.02.2026 07:15 Відповісти
А шо зі сцикунами ухилесами до Польщі поїхав ваш унікальний піаніст?
показати весь коментар
08.02.2026 07:39 Відповісти
Ні...для цього йому потрібно щоб йому відрізали генеталії, пришили їх Лєнці, обом помінятись одягом і виступити дуетом і бажано прийняти іслам...тоді перше місце гарантовано і відповідає всім параметрам (трансгендери, трансвестити, юдеї що прийняли іслам що виконують дегенеративну музику)
показати весь коментар
08.02.2026 10:54 Відповісти
Чому не державною!? Де співуча солов'їна мова?
показати весь коментар
07.02.2026 23:27 Відповісти
Схоже, талановиті виконавці в Україні або скінчилися, або нікому не потрібні.
показати весь коментар
07.02.2026 23:47 Відповісти
Второе. Без хорошего продюсера талант нафиг никому не впёрся.
показати весь коментар
08.02.2026 00:16 Відповісти
а коли буде всесвітній конкурс придурковатих клованів?
вже знаю двох фіналістів - рудий і зелений.
боротьба і у фіналі буде така, що хоч Олімпіади відміняй....
показати весь коментар
08.02.2026 00:09 Відповісти
Другий раз слухати не хочу -нудна пісня.
показати весь коментар
08.02.2026 00:33 Відповісти
Й кузтюм - таке собі..
показати весь коментар
08.02.2026 16:44 Відповісти
Класна пісня, чудове виконання! Браво! Україна повинна всюди заявляти про себе, бо ми того варті! Навіть ті, що на фронті, воюють за те, щоб наші виконавці та пісні лунали по всьому світові!
Головне, що ми є на конкурсі, достойно представляємо країну, а рашистських …нема….
показати весь коментар
08.02.2026 00:34 Відповісти
Вам би ржати та гуляти, какая разніца
показати весь коментар
08.02.2026 05:20 Відповісти
Є площадка де Україна може про себе заявити. І це не остогидла всім криворагульна рожа злодійкуватого препіздента, а дівчана з піснею. То чому б ні?
показати весь коментар
08.02.2026 07:19 Відповісти
Заявити про що саме? Що в нас нема куди дівати гроші поки діти з пенсіонерами мерзнуть а солдати випрошують дрони у волонтерів?
Ти дебіл чи просто малорос-українчик?
показати весь коментар
08.02.2026 11:41 Відповісти
співати і танцювати, а комусь пуйла з мішустіним підривати..
показати весь коментар
08.02.2026 03:20 Відповісти
сумнівний голос, сумна пісня...
показати весь коментар
08.02.2026 04:15 Відповісти
*****.
Краще б там ЗЄ на роялі зіграв і більше не повертався.
показати весь коментар
08.02.2026 04:28 Відповісти
русня - рожайте в штатах!
a їбайтеся будь де...
показати весь коментар
08.02.2026 05:38 Відповісти
Це філософська глибока думка?
показати весь коментар
08.02.2026 08:30 Відповісти
такое чувство как будто женщины живут в паралельной вселенной всю войну. Дядьки ноги в окопах морозят эти песни поют по всему миру. Сюр просто
показати весь коментар
08.02.2026 09:07 Відповісти
Дівчина та пісня бог із нею. Але ви то шоу вчора дивились: ряжені півні, усі регочуть, шуткують.... купа воїнів без кінцівок або з кінцівок в кржаних окопах, сотні тисяч без житла як бомжі, а тут гігі гага. Ніхто не каже, що треба плакати цілодобово, але на усю країну о це свято і радощі... дикість
показати весь коментар
08.02.2026 09:43 Відповісти
я не смотрю Евровидение, когда-то единожды посмотрел в детстве, мне хватило, талантами там и не пахнет, скорее действительно полит фрик шоу
показати весь коментар
08.02.2026 12:02 Відповісти
До чого тут жінки??
показати весь коментар
08.02.2026 16:46 Відповісти
Так вона нормальним життям живе - в Німеччині...
показати весь коментар
08.02.2026 17:05 Відповісти
Тобто перемагати у цьому конкурсі (2 рази за останні 10 років!) ми бажаємо, а брати участь - ні? Щось не складається...
показати весь коментар
08.02.2026 10:13 Відповісти
Красуня! Перша наша виконавиця та пісня, які мені сподобались за довгі роки. Все, що було до неї - був сором та ганьба. До речі, вокал дуже сильний, навіть чимось мені нагадує вокал Барбари Стрейзанд. Бажаю успіху Лелеці, а нам перемоги.
показати весь коментар
08.02.2026 10:36 Відповісти
Скажіть, а чого усі ці ортисти написані латиницею? Що, українська тут вже недоречна?
показати весь коментар
08.02.2026 10:57 Відповісти
Тому що це - міжнародний конкурс. Назви пісень та виконавців так пишуться скрізь. У цього конкурсу самодіяльності дуже багато умов та покарань за невиконання.
показати весь коментар
08.02.2026 11:14 Відповісти
А гурти і їх назви під міжнародний конкурс створювалися?
показати весь коментар
08.02.2026 11:43 Відповісти
А Росею на Эвровид не взяли. Почему вы все молчите об этом Они будут петь плясать за Уралом с китайцами Ха-ха-ха
показати весь коментар
08.02.2026 11:12 Відповісти
говноїди зайняті обсиранням власної країни, через обсирання її представниці...Наразі на кацапів говноїдам плювати
показати весь коментар
08.02.2026 20:53 Відповісти
в черговий раз переконуюсь що рівень розумових здібностей нашого суспільства нижче плінтуса...хейтять людину яка вийде під нашим прапором...якби не Руслана, свого часу, то про Україну і не знали б! А потім Джамала!.. Успіху представниці України! *** на рило хейтерам!
показати весь коментар
08.02.2026 20:52 Відповісти
Пісня знакова, автору / співачці Лелека - Респект ! Бажаємо удачі на Євро - 2026 !
показати весь коментар
08.02.2026 22:28 Відповісти
 
 