Україну на Євробаченні-2026 представить Leléka
Цьогоріч представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" буде співачка Leléka.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію фіналу Національного відбору.
Leléka перемогла у Нацвідборі
Співачка отримала максимальні 10 балів від журі. Від глядачів вона також отримала 10.
Друге та третє місця посіли LAUD та JERRY HEIL відповідно.
Leléka перемогла із піснею Ridnym. Саме з цією композицією артистка представлятиме Україну на Євробаченні-2026. Цьогоріч конкурс відбудеться у Відні.
Нагадаємо, що у 2025 році Україну представляв на Євробаченні гурт Ziferblat. Він посів 9-те місце.
Дякую, дуже дякую, пішов ти ***** разом зі всім мутрим норотом за таке просування.
Інакше буде "хохли? А чьто такоє хохли? Ні тєхнікі, ні культури, ні наукі. Только дохнуть пачкамі годни. Нє то, что ми, русскіє. За намі культура високая да тєхнологія пєрєдовая".
А про "грошей немає", це не в тому причина. У будь-якої країни знайдеться грошей на такий захід. Це не космічно дорого. Там інші причини, політичні. От русня теж не поїхала, кажучи, що не хоче з гєямі на одній сцені.
Але запевняю, якщо заборону раптом знімуть - прибіжать, ******* лапті.
Гурт представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026» з піснею «Ridnym»
Вона здобула популярність під час ери диско у другій половині 1970-х років. Групу створив німецький музичний продюсер Франк Фаріан, який був головним автором пісень групи та одним з її провідних вокалістів.
- хлопчик, ти чому такий худенький?
- бо ні єм.
вже знаю двох фіналістів - рудий і зелений.
боротьба і у фіналі буде така, що хоч Олімпіади відміняй....
Головне, що ми є на конкурсі, достойно представляємо країну, а рашистських …нема….
Ти дебіл чи просто малорос-українчик?
Краще б там ЗЄ на роялі зіграв і більше не повертався.
