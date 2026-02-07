Украину на Евровидении-2026 представит Leléka

В этом году представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" будет певица Leléka.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию финала Национального отбора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Певица получила максимальные 10 баллов от жюри. От зрителей она также получила 10.

Второе и третье места заняли LAUD и JERRY HEIL соответственно.

Также читайте: Группа Ziferblat выступила в первом полуфинале Евровидения-2025 и поблагодарила Европу за поддержку Украины

Выступление певицы

Leléka победила с песней Ridnym. Именно с этой композицией артистка будет представлять Украину на Евровидении-2026. В этом году конкурс состоится в Вене.

Евровидение-2025

Напомним, что в 2025 году Украину представляла на Евровидении группа Ziferblat. Он занял 9-е место.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австрия победила на Евровидении-2025: Украина заняла 9-е место