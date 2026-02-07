Украину на Евровидении-2026 представит Leléka

В этом году представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение" будет певица Leléka. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию финала Национального отбора.

Певица получила максимальные 10 баллов от жюри. От зрителей она также получила 10.

Второе и третье места заняли LAUD и JERRY HEIL соответственно.

Выступление певицы

Leléka победила с песней Ridnym. Именно с этой композицией артистка будет представлять Украину на Евровидении-2026. В этом году конкурс состоится в Вене.

Напомним, что в 2025 году Украину представляла на Евровидении группа Ziferblat. Он занял 9-е место.

Театр абсурда - в стране война, а они певичек на конкурсы отправляют, ещё и башляют при этом нехилый финанс.
07.02.2026 22:57 Ответить
А номер з нашим унікальним піаністом з Кривого Рогу мав би успіх на Євровобаченні. Як гадаєте?
07.02.2026 23:06 Ответить
а коли буде всесвітній конкурс придурковатих клованів?
вже знаю двох фіналістів - рудий і зелений.
боротьба і у фіналі буде така, що хоч Олімпіади відміняй....
08.02.2026 00:09 Ответить
Ви неправі. За все платять самі учасники. І це величезні гроші
07.02.2026 23:43 Ответить
Это что-то меняет? Народ сколько может на нужды бойцов на фронте скидывается, а тут платим за выступление на конкурсе с песенками дабы потешить ЧСВ и засветить свой фейс на заграничном тв.
08.02.2026 00:13 Ответить
Ви обвинуватили людей, що вони "башляют" на конкурс учасникам. Це брехня. І це щось таки міняє. Народ теж різний. Може хтось цими донатами відмолює свій гріх з 2019р. Сподіваюсь...
08.02.2026 00:55 Ответить
Так брехня чи гріхи замолює
08.02.2026 05:14 Ответить
Там, всі учасники постійно донатять на ЗСУ, тому на здоров'я, тим більше що Євробачення міжнародний конкурс куди допущені усі адекватні Країни, опущені пі.дорашка та білорашка там не виступають відповідно конкурс не зашкварений! Це їхні фінанси, співаки завжди вкладають у свою розкрутку, а якщо ще й гідно представлять Україну то взагалі молодці, вірніше молодець! Доречі дивився увесь конкурс, учасники підходящі, зашкварок, типу марка, чи ує.банів, що раніше позиціонували як кац.апська попса: типу дорофеєвої чи полякової! А вам би краще вивчити Українську мову ніж обурюватися, досить вже рабською спілкуватися !
08.02.2026 07:37 Ответить
Чому тоді інші європейські країни відмовляються і кажуть що у них немає грошей на конкурс?
08.02.2026 07:48 Ответить
Бо гроші скеровують Україні на гуманітарку або озброєння, а також на підтримку біженців.
08.02.2026 08:27 Ответить
Не трендить,гроші на це дійство йдуть з бюджету України.Україні в цьому році це коштуватиме біля 3,5 міліона гривень.
08.02.2026 16:18 Ответить
Це просування України у світі, в театр абсурду що підароязикі привчають українців на їх ресурсах і що освинособачене плем'я ніяк не витіснить узькій мір зі своєї макітри
08.02.2026 11:11 Ответить
Просування України як країни їбанутих дегенератів які співають і танцюють на чужі гроші поки в них хата горить і електрики нема?
Дякую, дуже дякую, пішов ти ***** разом зі всім мутрим норотом за таке просування.
08.02.2026 11:39 Ответить
Вважайте це за хоч недолугий, але сигнал "ми ще є в культурному полі".
Інакше буде "хохли? А чьто такоє хохли? Ні тєхнікі, ні культури, ні наукі. Только дохнуть пачкамі годни. Нє то, что ми, русскіє. За намі культура високая да тєхнологія пєрєдовая".
А про "грошей немає", це не в тому причина. У будь-якої країни знайдеться грошей на такий захід. Це не космічно дорого. Там інші причини, політичні. От русня теж не поїхала, кажучи, що не хоче з гєямі на одній сцені.
09.02.2026 00:23 Ответить
Русня не поїхала бо їх після 14 фактично не пускають. Один раз ту інвалідку пропхати хотіли і то не вийшло.
09.02.2026 08:43 Ответить
Так, не пускають. Вони це подають як "нам ваш ізврат ***** нє нужон".
Але запевняю, якщо заборону раптом знімуть - прибіжать, ******* лапті.
09.02.2026 09:27 Ответить
Звісно що прибіжать. Бо вони будуть з голоду дохнути а на пропаганду і понти для власного споживача гроші знайдуться.
09.02.2026 13:47 Ответить
тупим невігласам не подобається що Україна заявляє про себе через мистецтво, через спорт...тупим невігласам бажано щоб світ сприймав українців суто як жертву рашистської агресії...в той самий час кацапи просувають українців Ріпіна та Гоголя як "своїх". Сподіваюсь в тебе вистачить розуму осягнути зміст написанного українською мовою?
08.02.2026 20:46 Ответить
кацапів, взагалі, заїбало існування України...але не дочекаєтесь
09.02.2026 11:07 Ответить
Ваш комент провокативний.... Перед тим як звинувачувати ,перевірьте інформацію..Непотрібно допомагати рашистам-пдр... На сьогодні всі ресурси гебельсівщини путінської працюють проти України..Повилазили з дуп ждуни-ждунихи , які не здриснули чомусь на болота.. На такій інформаційній атаці, вибирали зека, потім ЗЕ.. Якщо не буде перемоги на фронті, то надія залишиться у пдр на виборців, .. Відповідальність влади за корупцію ніхто не знімає
15.05.2026 06:19 Ответить
«Лелека» - українсько-німецький фольк-джаз гурт, заснований у Берліні. Гурт відомий своїм унікальним стилем, що поєднує український фольклор із ******** джазом та елементами імпровізації.
Гурт представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026» з піснею «Ridnym»

07.02.2026 22:59 Ответить
Німці добре розбираються в цій справі. Згадайте, хто створив Boney M. - це музична група, що грає регі, фанк і диско, заснована в 1974 році в Західній Німеччині.

Вона здобула популярність під час ери диско у другій половині 1970-х років. Групу створив німецький музичний продюсер Франк Фаріан, який був головним автором пісень групи та одним з її провідних вокалістів.
07.02.2026 23:09 Ответить
07.02.2026 23:13 Ответить
07.02.2026 23:36 Ответить
Справжнє ім'я виконавиці - Вікторія Лелека, вона з 2016 року проживає у Берліні, де заснувала етноджазовий гурт Leleka. Дівчина навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена, в Україні відома як авторка музики до серіалу "І будуть люди".
07.02.2026 23:28 Ответить
"Вєсєліцца і лікуєт вєсь нарід". (((
07.02.2026 23:00 Ответить
це свята справа ,представляти Україну на конкурсі,це ж не красти гроши ,та все шо можно ,як це робить махровщина 🤡 - зеленськоміндічів у ЗСУ та її народу !!!
07.02.2026 23:00 Ответить
Так все равно что аж неудобно...
07.02.2026 23:06 Ответить
Краще б він тоді на гітарі зіграв.
07.02.2026 23:11 Ответить
Я вибачаюсь, ви в курсі чим він грає?
07.02.2026 23:44 Ответить
Барабани - фізіологічна стеля.
08.02.2026 00:01 Ответить
Грає тим чим думає.
08.02.2026 00:09 Ответить
Та вже вся країна давно в курсі
08.02.2026 05:22 Ответить
він зараз вчиться на віолончелі, як навчиться - так і повний впєрьод !
07.02.2026 23:35 Ответить
То був жалюгідний плагіат. А повна зала обмежених імбецилів ще й аплодувала цьому непотребству. Соромно...
07.02.2026 23:45 Ответить
Краще б його Олександрович на в унітаз здрочив.
08.02.2026 07:15 Ответить
А шо зі сцикунами ухилесами до Польщі поїхав ваш унікальний піаніст?
08.02.2026 07:39 Ответить
Ні...для цього йому потрібно щоб йому відрізали генеталії, пришили їх Лєнці, обом помінятись одягом і виступити дуетом і бажано прийняти іслам...тоді перше місце гарантовано і відповідає всім параметрам (трансгендери, трансвестити, юдеї що прийняли іслам що виконують дегенеративну музику)
08.02.2026 10:54 Ответить
Чому не державною!? Де співуча солов'їна мова?
07.02.2026 23:27 Ответить
Схоже, талановиті виконавці в Україні або скінчилися, або нікому не потрібні.
07.02.2026 23:47 Ответить
Второе. Без хорошего продюсера талант нафиг никому не впёрся.
08.02.2026 00:16 Ответить
Другий раз слухати не хочу -нудна пісня.
08.02.2026 00:33 Ответить
Й кузтюм - таке собі..
08.02.2026 16:44 Ответить
Класна пісня, чудове виконання! Браво! Україна повинна всюди заявляти про себе, бо ми того варті! Навіть ті, що на фронті, воюють за те, щоб наші виконавці та пісні лунали по всьому світові!
Головне, що ми є на конкурсі, достойно представляємо країну, а рашистських …нема….
08.02.2026 00:34 Ответить
Вам би ржати та гуляти, какая разніца
08.02.2026 05:20 Ответить
Є площадка де Україна може про себе заявити. І це не остогидла всім криворагульна рожа злодійкуватого препіздента, а дівчана з піснею. То чому б ні?
08.02.2026 07:19 Ответить
Заявити про що саме? Що в нас нема куди дівати гроші поки діти з пенсіонерами мерзнуть а солдати випрошують дрони у волонтерів?
Ти дебіл чи просто малорос-українчик?
08.02.2026 11:41 Ответить
співати і танцювати, а комусь пуйла з мішустіним підривати..
08.02.2026 03:20 Ответить
сумнівний голос, сумна пісня...
08.02.2026 04:15 Ответить
*****.
Краще б там ЗЄ на роялі зіграв і більше не повертався.
08.02.2026 04:28 Ответить
русня - рожайте в штатах!
a їбайтеся будь де...
08.02.2026 05:38 Ответить
Це філософська глибока думка?
08.02.2026 08:30 Ответить
такое чувство как будто женщины живут в паралельной вселенной всю войну. Дядьки ноги в окопах морозят эти песни поют по всему миру. Сюр просто
08.02.2026 09:07 Ответить
Дівчина та пісня бог із нею. Але ви то шоу вчора дивились: ряжені півні, усі регочуть, шуткують.... купа воїнів без кінцівок або з кінцівок в кржаних окопах, сотні тисяч без житла як бомжі, а тут гігі гага. Ніхто не каже, що треба плакати цілодобово, але на усю країну о це свято і радощі... дикість
08.02.2026 09:43 Ответить
я не смотрю Евровидение, когда-то единожды посмотрел в детстве, мне хватило, талантами там и не пахнет, скорее действительно полит фрик шоу
08.02.2026 12:02 Ответить
До чого тут жінки??
08.02.2026 16:46 Ответить
Так вона нормальним життям живе - в Німеччині...
08.02.2026 17:05 Ответить
Тобто перемагати у цьому конкурсі (2 рази за останні 10 років!) ми бажаємо, а брати участь - ні? Щось не складається...
08.02.2026 10:13 Ответить
Красуня! Перша наша виконавиця та пісня, які мені сподобались за довгі роки. Все, що було до неї - був сором та ганьба. До речі, вокал дуже сильний, навіть чимось мені нагадує вокал Барбари Стрейзанд. Бажаю успіху Лелеці, а нам перемоги.
08.02.2026 10:36 Ответить
Скажіть, а чого усі ці ортисти написані латиницею? Що, українська тут вже недоречна?
08.02.2026 10:57 Ответить
Тому що це - міжнародний конкурс. Назви пісень та виконавців так пишуться скрізь. У цього конкурсу самодіяльності дуже багато умов та покарань за невиконання.
08.02.2026 11:14 Ответить
А гурти і їх назви під міжнародний конкурс створювалися?
08.02.2026 11:43 Ответить
А Росею на Эвровид не взяли. Почему вы все молчите об этом Они будут петь плясать за Уралом с китайцами Ха-ха-ха
08.02.2026 11:12 Ответить
говноїди зайняті обсиранням власної країни, через обсирання її представниці...Наразі на кацапів говноїдам плювати
08.02.2026 20:53 Ответить
в черговий раз переконуюсь що рівень розумових здібностей нашого суспільства нижче плінтуса...хейтять людину яка вийде під нашим прапором...якби не Руслана, свого часу, то про Україну і не знали б! А потім Джамала!.. Успіху представниці України! *** на рило хейтерам!
08.02.2026 20:52 Ответить
Пісня знакова, автору / співачці Лелека - Респект ! Бажаємо удачі на Євро - 2026 !
08.02.2026 22:28 Ответить
 
 