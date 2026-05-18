Дрони РФ атакували Одесу: є влучання у житлові будинки

Російські безпілотники у ніч проти 18 травня атакували Одесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про ворожий обстріл повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, у місті зафіксовані влучання у житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Згодом очільник Одеської МВА Сергій Лисак додав, що на місцях уже працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 травня окупанти також атакували Дніпро. Внаслідок удару спалахнув дах багатоповерхівки.

В ОВА повідомили, що у Дніпровському районі загорівся склад з піротехнічною продукцією – попередньо, постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)