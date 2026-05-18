Дрони РФ атакували Одесу: є влучання у житлові будинки
Російські безпілотники у ніч проти 18 травня атакували Одесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про ворожий обстріл повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, у місті зафіксовані влучання у житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Згодом очільник Одеської МВА Сергій Лисак додав, що на місцях уже працюють усі оперативні служби.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 травня окупанти також атакували Дніпро. Внаслідок удару спалахнув дах багатоповерхівки.
В ОВА повідомили, що у Дніпровському районі загорівся склад з піротехнічною продукцією – попередньо, постраждалих немає.
Ну ти ще скажи що одеська героїчна поліція самовіддано захищає одеситів від дронів.
Побратими завжди лишаються побратимами.
2) З відео і тексту ні про який «захист злочинця» на видно.
Давайте вже свій супроводжувальний текст щоб було зрозуміло. А то може ті у чорній формі у якоїсь бабці мішечок з насінням відбирали, а люди вступились. Таке.
1. Тобто, як може назвати тільки суд??? Я ж називаю, і я не суддя. Люди постійно повторюють цю фразу, не розуміючи її зміст. У цій фразі мається на увазі, що тільки після суду для злочинця існують юридичні наслідки його злочиної діяльності. А так кожна людина може спокійно будь-кого назвати злочинцем, що і роблять, у тому числі і на цьому форумі.
2. Так треба не відео дивитись, а отримати всю інформацію про цей випадок з інших джерел. Справа така. Поліція затримала СЗЧ. Його почав відбивати натовп недопаленої у Будинку Профспілок вати. Серед них був студент юридичного вишу, який вчився на прокурора, який почав бити поліцейську машину ціпком. Тепер замість прокурорського крісла йому світить 7 років тюрми (якщо не відмажуть).
Тобто маємо, за версією автора: «Злочинці у чорному затримували другого злочинця, за якого втрутилась ціла компанія злочиців. У наслідок сутички злочинці у чорному побили двох з компанії злочинців, з яких один неповнолітній, а другий - жінка».
2) Посилання на інші джерела у даному випадку давайте самі. А то люди мають шукати якусь додаткову інфу про ХЗ яку пригоду яка відбулась ХЗ де.
1. Так!!! Будь-хто будь-кого може назвати злочинцем!!! У тому числі і автор поліцію. Ви ж не хлопчик маленький, що таке ніколи не чули, як хтось когось у побуті злочинцем назвав.
2. Де ви побачили, що "поліцаї побили неповнолітнього"? У вас щось із зором, і з розумінням написаного. Я ж вам написав, що поліцейські затримали СЗЧ, натовп почав його відбивати, неповнолітній почав бити ціпком машину поліції, його затримали і ніхто не бив. Поліція там взагалі нікого не била, ні двох, ні трьох, ні жінку, ні неповнолітнього!
3. Таким, як ви, скільки джерел не давай, скільки не пояснюй, ви все одно не розумієте. Вперто маячню якусь несете, навіть після розгорнутої відповіді.
4. А результат захисту ухилянтів одеська вата (і, на жаль, не тільки вата) відчувають на собі, а потім просять Сирського, щоб він прислав війська на їх захист (як було нещодавно у Нікополі).