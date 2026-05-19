Братислава розглядає Азербайджан як заміну російському газу

Словаччина готується підписати довгострокову угоду з Азербайджаном щодо імпорту природного газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Report.

Переговори про новий енергетичний маршрут

За словами віцепрем’єр-міністра та міністра навколишнього середовища Словаччини Томаша Тараби, сторони обговорюють контракт щонайменше на десять років. Азербайджан у Братиславі називають надійним партнером у сфері енергетики.

Окремо тривають перемовини щодо маршрутів постачання газу до Центральної Європи, можливих обсягів імпорту та використання наявної газопровідної інфраструктури.

Диверсифікація постачання та позиція ЄС

Голова словацького енергетичного оператора SPP Мартін Хуска підтвердив, що компанія шукає альтернативи на тлі обмежень щодо російських енергоносіїв. Зокрема, ведуться переговори з державною компанією Азербайджану SOCAR.

"Раніше вже відбулися тестові поставки азербайджанського газу до Словаччини в межах пілотного проєкту", – зазначається у повідомленнях.

Водночас Словаччина досі частково залежить від російських енергоресурсів. Газ і нафта надходять, зокрема, через нафтопровід "Дружба" та "Турецький потік".