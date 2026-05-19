Братислава розглядає Азербайджан як заміну російському газу

Словаччина готується підписати довгострокову угоду з Азербайджаном щодо імпорту природного газу.

Переговори про новий енергетичний маршрут

За словами віцепрем’єр-міністра та міністра навколишнього середовища Словаччини Томаша Тараби, сторони обговорюють контракт щонайменше на десять років. Азербайджан у Братиславі називають надійним партнером у сфері енергетики.

Окремо тривають перемовини щодо маршрутів постачання газу до Центральної Європи, можливих обсягів імпорту та використання наявної газопровідної інфраструктури.

Диверсифікація постачання та позиція ЄС

Голова словацького енергетичного оператора SPP Мартін Хуска підтвердив, що компанія шукає альтернативи на тлі обмежень щодо російських енергоносіїв. Зокрема, ведуться переговори з державною компанією Азербайджану SOCAR.

"Раніше вже відбулися тестові поставки азербайджанського газу до Словаччини в межах пілотного проєкту", – зазначається у повідомленнях.

Водночас Словаччина досі частково залежить від російських енергоресурсів. Газ і нафта надходять, зокрема, через нафтопровід "Дружба" та "Турецький потік".

  • Європейський Союз встановив строки відмови від російських енергоносіїв: імпорт СПГ планується припинити до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до листопада 2027 року.

19.05.2026 01:52
Азербайджан постачає природний газ до Європи через систему магістральних трубопроводів «Південний газовий коридор», а головними його споживачами у європейському регіоні є Італія, Греція, Болгарія, Німеччина, Австрія та низка країн Балканського півострова.
Транспортування здійснюється з каспійського родовища «Шах-Деніз» через три послідовні газопроводи:
Південно-Кавказький газопровод (SCP) - веде від Баку через територію Грузії до кордону з Туреччиною.
Трансанатолійський газопровод (TANAP) - проходить через усю територію Туреччини до її західного кордону з Грецією.
Трансадріатичний газопровод (TAP) - пролягає від кордону Туреччини через Грецію, Албанію та Адріатичне море прямо до півдня Італії.
19.05.2026 04:42
У 2025 році Азербайджан зберіг загальний рівень експорту газу на позначці понад 25 млрд кубометрів на рік. Більше половини цього обсягу - близько 12,8 млрд кубометрів - було спрямовано безпосередньо на ринок країн Європи (інша частина йде переважно до Туреччини та Грузії).
Азербайджан планує ввести в експлуатацію нові родовища та наростити експорт до ЄС щонайменше ще на 10 мільярдів кубічних метрів протягом найближчих 2-3 років.
19.05.2026 04:44
 
 