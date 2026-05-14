Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні, - Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що країна нарощуватиме виробництво снарядів та збільшить постачання боєприпасів Україні.

Пеллегріні заявив, що словацькі оборонні підприємства активно розширюють комерційне виробництво та експорт озброєння, зокрема для України. За його словами, країна вже постачає українській стороні боєприпаси у мільйонних обсягах.

Словаччина також інвестує у власний військово-промисловий комплекс, частка якого вже становить майже 3% ВВП країни. Серед ключових напрямків - виробництво дронів-перехоплювачів у співпраці з місцевими оборонними компаніями та авіаремонтними підприємствами.

Попри політичні суперечності, експорт зброї суттєво зріс

Попри попередні заяви прем’єр-міністра Роберта Фіцо про припинення військової допомоги Україні зі складів держави, приватні словацькі компанії продовжили постачання озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, гаубицями та іншими видами техніки.

У 2024 році експорт словацького озброєння сягнув 1,15 млрд євро, що майже вдвічі перевищує показники попереднього року та приблизно у десять разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Крім того, Братислава продовжує розширювати співпрацю з Україною у сфері оборонної промисловості, включаючи інженерну, протимінну допомогу та спільні виробничі проєкти. Попри політичну напругу у двосторонніх відносинах, словацький оборонний сектор залишається важливим джерелом підтримки України.