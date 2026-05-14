Словакия увеличит поставки боеприпасов Украине, - Пеллегрини

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна будет наращивать производство снарядов и увеличит поставки боеприпасов в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет TERAZ.SK.

Пеллегрини заявил, что словацкие оборонные предприятия активно расширяют коммерческое производство и экспорт вооружения, в частности для Украины. По его словам, страна уже поставляет украинской стороне боеприпасы в миллионных объемах.

Словакия также инвестирует в собственный военно-промышленный комплекс, доля которого уже составляет почти 3% ВВП страны. Среди ключевых направлений - производство дронов-перехватчиков в сотрудничестве с местными оборонными компаниями и авиаремонтными предприятиями.

Несмотря на политические противоречия, экспорт оружия существенно вырос

Несмотря на предыдущие заявления премьер-министра Роберта Фицо о прекращении военной помощи Украине со складов государства, частные словацкие компании продолжили поставки вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, гаубицы и другие виды техники.

В 2024 году экспорт словацкого вооружения достиг 1,15 млрд евро, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года и примерно в десять раз больше, чем до начала полномасштабной войны.

Кроме того, Братислава продолжает расширять сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности, включая инженерную, противоминную помощь и совместные производственные проекты. Несмотря на политическую напряженность в двусторонних отношениях, словацкий оборонный сектор остается важным источником поддержки Украины.