Президент нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 43 ОМБР Сухопутних військ ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський відзначив 43 окрему механізовану бригаду Сухопутних військ Збройних сил України почесною нагородою "За мужність та відвагу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №419/2026 від 20 травня, оприлюдненому на офіційному сайті.
Визнання за героїзм на фронті
У документі зазначено, що нагороду присвоєно за мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Раніше повідомлялося про те, що командування підрозділу та командир 13-ї бригади НГУ "Хартія" Даніель "Куба" Кітонє нагородив бійців підрозділу "Робокопи" за службу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Julian Lopez #602860
показати весь коментар21.05.2026 01:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль