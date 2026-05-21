Президент нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 43 ОМБР Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив 43 окрему механізовану бригаду Сухопутних військ Збройних сил України почесною нагородою "За мужність та відвагу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №419/2026 від 20 травня, оприлюдненому на офіційному сайті.

Визнання за героїзм на фронті

У документі зазначено, що нагороду присвоєно за мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Раніше повідомлялося про те, що командування підрозділу та командир 13-ї бригади НГУ "Хартія" Даніель "Куба" Кітонє нагородив бійців підрозділу "Робокопи" за службу.

