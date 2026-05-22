РФ атакувала підприємство у Миргородському районі Полтавщини: пошкоджено обладнання
Російські загарбники атакували Миргородський район Полтавщини.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Так, безпілотником атаковано одне з підприємств.
Пошкоджено обладнання, минулося без постраждалих.
