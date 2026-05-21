Рашисти атакували Дніпро: пошкоджено дві багатоповерхівки, 15 поранених. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень 21 травня поцілили по житлових багатоповерхівках у місті Дніпро.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Після російського удару у місті спалахнула пожежа.
"П'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написали в ОВА.
- Оновлено. Згодом в ОВА повідомили, що кількість поранених зросла до 11 людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. 7 поранених у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні.
- Станом на 18:00 відомо про 15 поранених людей, уточнив Ганжа.
Наслідки атаки РФ
