Рашисты атаковали Днепр: повреждены две многоэтажки, 15 раненых. ФОТОрепортаж
21 мая днём российские войска обстреляли жилые многоэтажные дома в городе Днепр.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
После российского удара в городе вспыхнул пожар.
"Пятеро человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написали в ОГА.
- Обновлено. Позже в ОВА сообщили, что количество раненых возросло до 11 человек. Среди них – 13-летний мальчик. Он госпитализирован. 7 раненых в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших на амбулаторном лечении.
- По состоянию на 18:00 известно о 15 раненых людях, уточнил Ганжа.
Последствия атаки РФ
Igor #591922
