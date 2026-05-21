Рашисты атаковали Днепр: повреждены две многоэтажки, 15 раненых. ФОТОрепортаж

21 мая днём российские войска обстреляли жилые многоэтажные дома в городе Днепр.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

После российского удара в городе вспыхнул пожар.

"Пятеро человек получили ранения в результате вражеской атаки на Днепр. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написали в ОГА.

Обновлено . Позже в ОВА сообщили, что количество раненых возросло до 11 человек . Среди них – 13-летний мальчик. Он госпитализирован. 7 раненых в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших на амбулаторном лечении.

По состоянию на 18:00 известно о 15 раненых людях, уточнил Ганжа.

Последствия атаки РФ











