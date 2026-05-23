Окупанти атакували дронами Полтавщину: виникла пожежа, є пошкодження (оновлено)
Під кінець доби 22 травня в Полтавській області лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили ППО.
Про це повідомив Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. За попередніми даними, уламки збитого БпЛА впали на відкритій території. Звернень до екстрених служб щодо постраждалих не надходило", - сказано в повідомленні.
Згодом очільник ОВА повідомив про вибухи у Полтавському районі.
Оновлення
О 00:26 секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова повідомила, що внаслідок ворожої атаки по Полтавській громаді виникла пожежа.
"Вибуховою хвилею вибито вікна в адміністративних будівлях, а також є кілька звернень про пошкодження вікон у житловому фонді", - сказано в повідомленні.
Інформації про поранених немає. Звернень до міських лікарень також не надходило.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль