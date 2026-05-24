На фронті 173 боєзіткнення: найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 24 травня, на фронті відбулося 173 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів - скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6015 дронів-камікадзе та здійснив 2054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного та Стариці.

На Куп’янському напрямку сьогодні наступальних дій противника не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Шевченко, Білицьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 15 поранено; знищено склад пально-мастильних матеріалів, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи та 13 укриттів противника. Знищено або придушено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав в районі Тернового.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік населених пунктів Гірке, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку відбулося три ворожі атаки в районах Білогір'я, Степногірська та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

