На фронте 173 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 24 мая, на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив 89 ракет, совершил 56 авиационных ударов — сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6015 дронов-камикадзе и совершил 2054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боевое столкновение. Противник нанес четыре авиаудара, сбросил 13 управляемых авиационных бомб, осуществил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Фиголовки, Ветеринарного и Старицы.

На Купянском направлении сегодня наступательных действий противника не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Константиновка, Ильиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новоалександровка, Родинское, Гришино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Шевченко, Белицкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 15 ранено; уничтожен склад горюче-смазочных материалов, одна артиллерийская система, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники врага, повреждено пять единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы и 13 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 238 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды наступал в районе Тернового.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Прилуки, Зализничное, Еленоконстантиновка и в сторону населенных пунктов Горкое, Новое Запорожье, Староукраинка, Верхняя Терса, Цветковое, Чаривное. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Ореховском направлении произошло три вражеских атаки в районах Белогорья, Степногорского и в сторону Приморского. Один бой продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

