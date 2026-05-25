Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини Фіданом

У столиці Туреччини відбулася зустріч секретаря РНБО України Рустема Умєрова з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це йдеться у повідомленні Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

Переговори в Анкарі без розкриття деталей

За інформацією дипломатичних джерел, зустріч відбулася в Анкарі.

"Згідно з інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим в Анкарі", – повідомляє телеканал.

Деталі зустрічі та теми перемовин наразі не розголошуються.

