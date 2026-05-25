Умєров провів зустріч із главою МЗС Туреччини Фіданом
У столиці Туреччини відбулася зустріч секретаря РНБО України Рустема Умєрова з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Про це йдеться у повідомленні Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.
Переговори в Анкарі без розкриття деталей
За інформацією дипломатичних джерел, зустріч відбулася в Анкарі.
"Згідно з інформацією, отриманою з дипломатичних джерел, міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим в Анкарі", – повідомляє телеканал.
Деталі зустрічі та теми перемовин наразі не розголошуються.
Туреччина експортує широкий спектр ******** оборонної продукції, а її військово-промисловий комплекс є одним із найдинамічніших у світі, досягнувши за підсумками 2025 року рекордного показника експорту в 10,54 мільярда доларів.
Покупцями турецької зброї є понад 180 країн світу, серед яких держави НАТО, країни Близького Сходу, Африки, Центральної та Південно-Східної Азії, а також Україна.
Безпілотники лінійки Anka та Aksungur від компанії TAI (Turkish Aerospace Industries).
Туреччина активно будує на експорт бойові кораблі в рамках програми MILGEM. Hприклад корвети класу «Ада», які будуються зокрема для Військово-морських сил України.
Керовані авіабомби та *************** серій MAM-L та MAM-C від компанії Roketsan, які є озброєнням для безпілотників.
Тактичні ракетні комплекси, протитанкові керовані ракети (наприклад, OMTAS) та артилерійські системи.
Системи прицілювання та спостереження для авіації й безпілотників (зокрема від компанії Aselsan).
******* комплекси радіоелектронної боротьби, радари та шифровані системи зв'язку.
є притча про вічного жида, а тут назріває притча про вічного татарина, який асе життя по світу скитається, числиться в Україні, а спить на Маямщині
Чому секретар РНБО не сидить на своєму робочому місці ?