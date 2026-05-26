Кандидат від "ЄС" П’ятигорець відмовився від мандата нардепа. ВIДЕО

Денис П'ятигорець, якого Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України від "Європейської Солідарності", відмовився від мандата. Своє рішення він пояснив тим, що вважає себе більш корисним у бізнесі та волонтерській діяльності під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це П'ятигорець повідомив у фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Сьогодні ЦВК визнала мене обраним народним депутатом України за списком "Європейської Солідарності". Політичною діяльністю я займаюся з 1997 року: від активіста на виборах і до заступника голови Волинської обладміністрації", - розповів він.

За словами П'ятигорця, він ще у 2019 році я ухвалив рішення припинити політичну діяльність, оскільки в результаті виборів не пройшов, і взявся вести бізнес.

Читайте також: ЦВК визнала Дениса П’ятигорця новим народним депутатом від "Європейської солідарності"

П'ятигорець зазначив, що стати нардепом було його мрією, як максимум, якого можна досягнути, коли ти займаєшся політикою. Але зараз він відчуває себе зайвим у цій історії.

П'ятегорець додав, що як людина бізнесу, яка веде соцмережі, проводить збори, він має більше можливостей, ніж коли був би депутатом ВР.

"Я офіційно заявляю, що я відмовляюся бути нардепом. Найближчим часом я прибуду в ЦВК. Я вважаю, що для країни я більш корисний тут і зараз. Ти або в армії, або для армії, або нах@р ти взагалі потрібен цій країні. Вибачте всі, кого я розчарував тим, що відмовився. Україна переможе!" - зауважив П'ятигорець.

Також читайте: У телемарафоні вперше взяла участь представниця "Євросолідарності"