Кандидат від "ЄС" П’ятигорець відмовився від мандата нардепа. ВIДЕО
Денис П'ятигорець, якого Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України від "Європейської Солідарності", відмовився від мандата. Своє рішення він пояснив тим, що вважає себе більш корисним у бізнесі та волонтерській діяльності під час війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це П'ятигорець повідомив у фейсбуці.
"Сьогодні ЦВК визнала мене обраним народним депутатом України за списком "Європейської Солідарності". Політичною діяльністю я займаюся з 1997 року: від активіста на виборах і до заступника голови Волинської обладміністрації", - розповів він.
За словами П'ятигорця, він ще у 2019 році я ухвалив рішення припинити політичну діяльність, оскільки в результаті виборів не пройшов, і взявся вести бізнес.
П'ятигорець зазначив, що стати нардепом було його мрією, як максимум, якого можна досягнути, коли ти займаєшся політикою. Але зараз він відчуває себе зайвим у цій історії.
П'ятегорець додав, що як людина бізнесу, яка веде соцмережі, проводить збори, він має більше можливостей, ніж коли був би депутатом ВР.
"Я офіційно заявляю, що я відмовляюся бути нардепом. Найближчим часом я прибуду в ЦВК. Я вважаю, що для країни я більш корисний тут і зараз. Ти або в армії, або для армії, або нах@р ти взагалі потрібен цій країні. Вибачте всі, кого я розчарував тим, що відмовився. Україна переможе!" - зауважив П'ятигорець.
пане П'ятигорець, Ви сформулювали життєве кредо кожного Справжнього Українця !
дякуємо за Вашу діяльність !
У 2020 році Рух ЧЕСНО https://www.chesno.org/post/3913/ з'ясував, що нардеп https://www.chesno.org/politician/147/ Степан Івахів передав П'ятигорцю ТОВ "Сонріс ЛТД", що опікується консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, а також торгівлею. Раніше П'ятигорець був помічником Івахіва.
У 2019 році невдало https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp406pt001f01=919pf7171=335pf72035=0.html балотувався до Верховної Ради 9 скликання від https://www.chesno.org/party/37/ "Європейської солідарності" (№28 у списку), як член партії.
У 2017-2019 роках https://web.archive.org/web/20190708150351/https:/voladm.gov.ua/category/kerivnictvo/1/ працював заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.
У 2016-2018 роках https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6848823&tb=executives очолював благодійний фонд нардепа https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва "Патріоти Волині", який часто https://www.chesno.org/political-ads/2568/ використовувався для агітації виборців.
У 2013 році https://www.chesno.org/post/1853/ склав повноваження депутата Запорізької міської ради.
У 2012-2019 роках https://youcontrol.com.ua/check-individuals/68b7e6140096382b46068f01/ був помічником на громадських засадах нардепа Верховної Ради 7 і 8 скликань https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва.
У 2012-2013 роках згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО https://www.chesno.org/post/1853/ був у списку найбільших прогульників засідань Запорізької міської ради.
У 2010 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wm02815pid112=30pid102=10949pf7691=10949rej=0pt00_t001f01=800pxto=0.html був обраний депутатом Запорізької міської ради 6 скликання від https://www.chesno.org/party/1/ Партії регіонів, був членом партії.
Згідно з https://www.chesno.org/post/5611/ аналітикою Руху ЧЕСНО, Степан Івахів увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Степан Івахів пропустив 69% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. На додачу у депутатській групі За майбутнє, до якої входить нардеп, найбільший відсоток прогульників серед парламентарів.
За інформацією, яку ЗМІ надала Ірина Геращенко у ніч з 11 на 12 березня 2022 Івахів та Сергій Мартиняк намагались залишити територію України через пункт пропуску "Устилуг". Їм обом вручили рішення про відмову.
Жаль, що якраз такі не лізуть у те болото куди нас затягнуло в 2019 році....там в основному зелені чорти та запроданці (((
