Кандидат від "ЄС" П’ятигорець відмовився від мандата нардепа. ВIДЕО

Денис П'ятигорець, якого Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України від "Європейської Солідарності",  відмовився від мандата. Своє рішення він пояснив тим, що вважає себе більш корисним у бізнесі та волонтерській діяльності під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це П'ятигорець повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні ЦВК визнала мене обраним народним депутатом України за списком "Європейської Солідарності". Політичною діяльністю я займаюся з 1997 року: від активіста на виборах і до заступника голови Волинської обладміністрації", - розповів він. 

За словами П'ятигорця, він ще у 2019 році я ухвалив рішення припинити політичну діяльність, оскільки в результаті виборів не пройшов, і взявся вести бізнес. 

П'ятигорець зазначив, що стати нардепом було його мрією, як максимум, якого можна досягнути, коли ти займаєшся політикою. Але зараз він відчуває себе зайвим у цій історії.

П'ятегорець додав, що як людина бізнесу, яка веде соцмережі, проводить збори, він має більше можливостей, ніж коли був би депутатом ВР.

"Я офіційно заявляю, що я відмовляюся бути нардепом. Найближчим часом я прибуду в ЦВК. Я вважаю, що для країни я більш корисний тут і зараз. Ти або в армії, або для армії, або нах@р ти взагалі потрібен цій країні. Вибачте всі, кого я розчарував тим, що відмовився. Україна переможе!" - зауважив П'ятигорець.

Топ коментарі
+14
Ось які люди мали бути нардепами, а не зеленодупа підорня.
26.05.2026 17:50
показати весь коментар
26.05.2026 17:50 Відповісти
+3
Дійсно, вкотре переконуюся, що порядним людям там робити нічого. У раді лише заробітчани на відкатах, або використовують недоторканність як захист від в'язниць
26.05.2026 17:53
показати весь коментар
26.05.2026 17:53 Відповісти
+3
Позиція нормальної людини!
Жаль, що якраз такі не лізуть у те болото куди нас затягнуло в 2019 році....там в основному зелені чорти та запроданці (((
показати весь коментар
26.05.2026 17:55 Відповісти
ну так він і був колись депутатом у міській раді. Правда обирався від партії регіонів.
показати весь коментар
26.05.2026 17:54 Відповісти
Познавательно.
показати весь коментар
26.05.2026 17:59 Відповісти
Ну, запоріжці повинні пам'ятати, бо він був рекордсменом по прогулам засідань.
показати весь коментар
26.05.2026 18:02 Відповісти
так, але він відмовився. цікаво хто його попросив це зробити? хто там наступний в списку?
показати весь коментар
26.05.2026 17:54 Відповісти
Ніхто не просив. В його сімї є бізнеси, і воно йому ***** не треба, бо тоді він і вся сім!я будуть подвати декларації до кінця життя.
показати весь коментар
26.05.2026 18:05 Відповісти
так, декларації це для більшості наших бізнесменів - це проблема.
показати весь коментар
26.05.2026 18:06 Відповісти
для бізнеу як раз не проблема, а от для депутатів - це проблема.
показати весь коментар
26.05.2026 18:08 Відповісти
"ти в армії, або ти для армії, або нах ти потрібен взагалі цій країні !"

пане П'ятигорець, Ви сформулювали життєве кредо кожного Справжнього Українця !
дякуємо за Вашу діяльність !

.
показати весь коментар
26.05.2026 18:06 Відповісти
казати можна що завгодно. Зеля ще потужніше говорить, кожного дня. ти зелі дякуєш? ох ти ж і лицемір.
показати весь коментар
26.05.2026 18:07 Відповісти
200%. Ще у біблії написано- не слухай слова, а дивись на вчинки.
показати весь коментар
26.05.2026 18:15 Відповісти
а ще в Біблії написано

"спочатку було Слово".

.
показати весь коментар
26.05.2026 18:17 Відповісти
авжеж!
слово не горобець - вилетить НЕ зловиш:

"я вам нічого нє должен"
"какая разніца"
і т.д.

ЗЄляча вже й наговорив на свій
"Цитатник Зяо"

.
показати весь коментар
26.05.2026 18:16 Відповісти
Ага дивись. Чуть що так виття про війну для бідних. А як допомогти військовим то "низький уклін" в інтернетах і вистачить.
показати весь коментар
26.05.2026 18:32 Відповісти
У 2021-2022 році https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45512604&tb=file був керівником компанії ТОВ "Діверті", яка працювала у сфері оренди й експлуатації нерухомого майна. Ця компанія входила до сфери впливу нардепа https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва.

У 2020 році Рух ЧЕСНО https://www.chesno.org/post/3913/ з'ясував, що нардеп https://www.chesno.org/politician/147/ Степан Івахів передав П'ятигорцю ТОВ "Сонріс ЛТД", що опікується консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, а також торгівлею. Раніше П'ятигорець був помічником Івахіва.

У 2019 році невдало https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp406pt001f01=919pf7171=335pf72035=0.html балотувався до Верховної Ради 9 скликання від https://www.chesno.org/party/37/ "Європейської солідарності" (№28 у списку), як член партії.

У 2017-2019 роках https://web.archive.org/web/20190708150351/https:/voladm.gov.ua/category/kerivnictvo/1/ працював заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.

У 2016-2018 роках https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6848823&tb=executives очолював благодійний фонд нардепа https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва "Патріоти Волині", який часто https://www.chesno.org/political-ads/2568/ використовувався для агітації виборців.

У 2013 році https://www.chesno.org/post/1853/ склав повноваження депутата Запорізької міської ради.

У 2012-2019 роках https://youcontrol.com.ua/check-individuals/68b7e6140096382b46068f01/ був помічником на громадських засадах нардепа Верховної Ради 7 і 8 скликань https://www.chesno.org/politician/147/ Степана Івахіва.

У 2012-2013 роках згідно з аналітикою Руху ЧЕСНО https://www.chesno.org/post/1853/ був у списку найбільших прогульників засідань Запорізької міської ради.

У 2010 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wm02815pid112=30pid102=10949pf7691=10949rej=0pt00_t001f01=800pxto=0.html був обраний депутатом Запорізької міської ради 6 скликання від https://www.chesno.org/party/1/ Партії регіонів, був членом партії.

Згідно з https://www.chesno.org/post/5611/ аналітикою Руху ЧЕСНО, Степан Івахів увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Степан Івахів пропустив 69% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. На додачу у депутатській групі За майбутнє, до якої входить нардеп, найбільший відсоток прогульників серед парламентарів.

За інформацією, яку ЗМІ надала Ірина Геращенко у ніч з 11 на 12 березня 2022 Івахів та Сергій Мартиняк намагались залишити територію України через пункт пропуску "Устилуг". Їм обом вручили рішення про відмову.
показати весь коментар
26.05.2026 18:05 Відповісти
і коли це ******** з виборами по партіям припиниться?
а їм (партіям) ще з бюджету платять...
показати весь коментар
26.05.2026 17:54 Відповісти
наприклад, я проти усіх партій у ВР. Не розумію, чого вони фінансуються із моїх податків!
показати весь коментар
26.05.2026 17:57 Відповісти
а де в цивілізованому світі немає партій в парламенті ?
показати весь коментар
26.05.2026 18:00 Відповісти
в кацапів та інших тоталітарних країнах.

отой гаспадін, що проти партій - контужений болотний ватник

.
показати весь коментар
26.05.2026 18:09 Відповісти
да вітер їм у сраку - нехай вінансуються за членські внески!
показати весь коментар
26.05.2026 18:10 Відповісти
Тоді вам в сирисири - там був тише один блок комуністів і безпартґйних, які підтримували комуністів. 😊
показати весь коментар
26.05.2026 18:04 Відповісти
але ж навіть в есе-ре-сері....

"єсть такая партія !"

.
показати весь коментар
26.05.2026 18:10 Відповісти
і партия фінансувалась на внески?
Ви, пане, долбень ще той....
показати весь коментар
26.05.2026 18:14 Відповісти
Справжній чоловік, якщо тільки немає бізнес скєлетів у шафі.
показати весь коментар
26.05.2026 17:58 Відповісти
Запорізька міська рада 6-го скликання: ПАРТІЯ РЕГІОНІВ.
Це - скелети, чи ще ні?
показати весь коментар
26.05.2026 18:04 Відповісти
Позиція зрозуміла! Хай буде там, де вважає себе кориснішим для держави
у цей час.
показати весь коментар
26.05.2026 18:03 Відповісти
 
 