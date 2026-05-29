Частина регіонів України залишається без електроенергії через обстріли та негоду, - Міненерго
У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях фіксуються локальні знеструмлення. Тривають аварійні відновлювальні роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.
Як зазначили у відомстві, аварійні бригади працюють у посиленому режимі, відновлення триває безперервно.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - зазначено в оперативному зведенні.
Також повідомляється, що близько 20 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській та Сумській областях були знеструмлені через негоду. Ремонтні роботи тривають.
Атака на Одещину та наслідки
У ніч на 29 травня Ізмаїльський район Одеської області зазнав атаки ударними дронами.
"Завдяки ефективній роботі сил ППО обійшлося без постраждалих та пошкоджень", - повідомили в Ізмаїльській РДА.
Окремо в Ренійській громаді один із дронів під час прольоту заплутався в лініях електропередач, через що тимчасово були знеструмлені 5–7 населених пунктів. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Обмеження споживання електроенергії
На сьогодні відключення за графіками не прогнозуються.
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується", - повідомили в Міненерго.
Водночас громадян просять перенести активне споживання електроенергії на денні години (11:00-15:00) та зменшувати навантаження у вечірній пік (18:00-22:00).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль