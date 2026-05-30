Одещина стане пілотним регіоном для "єЧерги" легковиків
Одеська область стане одним із пілотних регіонів для запуску системи "єЧерга" для легкових автомобілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
Цифрова черга для легкових авто вже на підході
За словами Кулеби, Україна навіть під час війни продовжує розвивати транспортну систему та впроваджує нові цифрові рішення. Він наголосив, що Одещина має важливе значення у цьому процесі.
"Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль", — підкреслив він під час транспортного форуму в Одесі.
Розширення системи та подальші плани
Кулеба зазначив, що цифровізація залишається одним із головних напрямів роботи. Система "єЧерга" вже показала результат для вантажного та автобусного транспорту, зробивши перетин кордону більш зрозумілим і прогнозованим.
Наступним етапом стане тестування цієї системи для легкових автомобілів. У міністерстві нагадали, що впровадження електронної черги для вантажівок і автобусів почалося три роки тому і вже завершене.
- Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".
може треба з Польщею робити - там по 12 годин авто стоять у черзі , чи Ужгород ( Вешне Німецьке) - Тєж стоять авто по 4-6 годин .
‼️А КУЛЕБА ВЗАГАЛІ У КУРСІ , що через Ужгород ніззя пройти кордон пішки - треба їхати до пішого переходу годину до села Малих Семенців ( піший перехід) , чи до села Ублі годину .
БЛИН, А ЩО ТАК ЗНУЩАТИСЬ З УКРАІЦІВ ? Перехід є у місті , але пішки ніззя? А може ужгородець хоче продукти словацькі купити ? А коли жінкі з дітьми та з валізами БЕРУТЬ У УЖГОРОДІ ТАКСІ І ПРУТЬ кудись у поле до переходів ( які ще і по годинах працюють ) 😡
влада робить все для простих людей ( до речі піший перехід у Ужгороді заборонили ще попередники , а зелена влада навіть не у курсі , БО НІКОЛИ ПІШКИ КОРДОН НЕ ПЕРЕХОДИЛА , а тількі на дорогих авто)