МЗС Туреччини після удару по вантажному судну біля Одеси закликало уникати ескалації

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєння через загострення ситуації у Чорному морі після атаки російських дронів на турецьке вантажне судно, яке перевозило вантаж з Одеської області до Туреччини. Унаслідок удару двоє громадян Туреччини отримали легкі поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяву МЗС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У МЗС заявили, що судно, що належить турецькій компанії та плаває під прапором Вануату, яке перевозило сухі вантажі з Одеської області до Туреччини, зазнало атаки безпілотного літального апарата, в результаті чого двоє турків зі складу екіпажу дістали легкі травми.

Заява МЗС Туреччини

"За станом наших громадян, які перебувають на борту, ретельно спостерігає наше Генеральне консульство в Одесі", – зауважили у зовнішньополітичному відомстві Туреччини.

Також там заявили, що до "всіх сторін" донесуть "занепокоєння щодо ризиків та загроз, які несе для регіону нещодавня ескалація військових дій у Чорному морі", а також "застереження щодо її можливих негативних наслідків" для Туреччини.

"Ми ще раз закликаємо всі сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до неконтрольованої ескалації конфлікту. Наші заклики щодо забезпечення безпеки судноплавства для цивільних суден у Чорному морі та припинення війни шляхом переговорів залишаються актуальними", – додали у МЗС Туреччини.

Що передувало?