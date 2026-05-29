МИД Турции после удара по грузовому судну у Одессы призвал избегать эскалации

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Чёрном море после атаки российских дронов на турецкое грузовое судно, которое перевозило груз из Одесской области в Турцию. Вследствие удара двое граждан Турции получили лёгкие ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее заявление МИД.

В МИД заявили, что судно, принадлежащее турецкой компании и плавающее под флагом Вануату, которое перевозило сухие грузы из Одесской области в Турцию, подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, вследствие чего двое турок из состава экипажа получили легкие травмы.

Заявление МИД Турции

"За состоянием наших граждан, находящихся на борту, тщательно наблюдает наше Генеральное консульство в Одессе", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Также там заявили, что донесут до "всех сторон" "обеспокоенность рисками и угрозами, которые несет для региона недавняя эскалация военных действий в Черном море", а также "предостережение относительно ее возможных негативных последствий" для Турции.

"Мы еще раз призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Наши призывы об обеспечении безопасности судоходства для гражданских судов в Черном море и прекращении войны путем переговоров остаются актуальными", – добавили в МИД Турции.

