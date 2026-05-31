Українець Ілля Забарний у складі ПСЖ виграв Лігу чемпіонів-2026 з футболу

Захисник французького "Парі Сен-Жермен" Ілля Забарний став четвертим українським гравцем, якому вдалося здобути найпрестижніший клубний трофей Європи — Кубок Ліги чемпіонів. У фіналі команда футболіста переграла англійський "Арсенал" у серії пенальті.

Деталі

Так, Забарний здобув кубок у дебютному сезоні за ПСЖ. До команди він перейшов у серпні 2025 року з англійського клубу "Борнмута" за 63 мільйони євро.

Протягом переможного єврокубкового сезону українець відіграв у семи поєдинках Ліги чемпіонів, шість із яких — в основному раунді турніру. У вирішальному фінальному матчі проти "Арсеналу" Забарний з'явився на полі, вийшовши на заміну в екстратаймі, та допоміг команді втримати захисні редути.

Усі українські володарі Кубка Ліги чемпіонів:

Андрій Шевченко — у 2003 році у складі італійського "Мілана";

Анатолій Тимощук — у 2013 році у складі німецької "Баварії";

Андрій Лунін — двічі (у 2022 та 2024 роках) у складі іспанського "Реала";

Ілля Забарний — у 2026 році у складі французького ПСЖ.

Загалом Забарний зібрав уже солідну колекцію нагород. На його рахунку чотири великі титули: золото чемпіонату Франції, Суперкубок Франції, Інтерконтинентальний кубок ФІФА, а відтепер — і медаль переможця Ліги чемпіонів.

