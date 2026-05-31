Українець Ілля Забарний у складі ПСЖ виграв Лігу чемпіонів-2026 з футболу

Захисник французького "Парі Сен-Жермен" Ілля Забарний став четвертим українським гравцем, якому вдалося здобути найпрестижніший клубний трофей Європи — Кубок Ліги чемпіонів. У фіналі команда футболіста переграла англійський "Арсенал" у серії пенальті.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Так, Забарний здобув кубок у дебютному сезоні за ПСЖ. До команди він перейшов у серпні 2025 року з англійського клубу "Борнмута" за 63 мільйони євро.

Протягом переможного єврокубкового сезону українець відіграв у семи поєдинках Ліги чемпіонів, шість із яких — в основному раунді турніру. У вирішальному фінальному матчі проти "Арсеналу" Забарний з'явився на полі, вийшовши на заміну в екстратаймі, та допоміг команді втримати захисні редути.

Усі українські володарі Кубка Ліги чемпіонів:

  • Андрій Шевченко — у 2003 році у складі італійського "Мілана";

  • Анатолій Тимощук — у 2013 році у складі німецької "Баварії";

  • Андрій Лунін — двічі (у 2022 та 2024 роках) у складі іспанського "Реала";

  • Ілля Забарний — у 2026 році у складі французького ПСЖ.

Загалом Забарний зібрав уже солідну колекцію нагород. На його рахунку чотири великі титули: золото чемпіонату Франції, Суперкубок Франції, Інтерконтинентальний кубок ФІФА, а відтепер — і медаль переможця Ліги чемпіонів.

Перестав чомусь взагалі цікавити футбол і що там відбувається. Мабуть тому, що це щось зовсім неважливе.
31.05.2026 00:16 Відповісти
...угу.. разом із косапом сафоновим.. той собака відстояв 120хв + пенальті а Забарний вийов на якій хвилині... оо вже радості... Це такий собі патріотизм..
31.05.2026 00:26 Відповісти
і????

Мені радіти за мультиміліонера який живе своє краще життя?
Що українцям з того?
31.05.2026 00:51 Відповісти
Кращеб арсенал виграв, чим цi пiдхуйловники.
31.05.2026 01:01 Відповісти
Тільки той утримувач українського паспорта за кордоном може назватися українцем, якщо він/вона ПУБЛІЧНО підтримує і донатить на ЗСУ. Особливо стосується спортсменів і артистів.
31.05.2026 01:26 Відповісти
Чи може вам вже і Ломаченко українець?
31.05.2026 01:27 Відповісти
 
 