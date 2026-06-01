Російськомовні пісні, книги та фільми потрапили під заборону в Полтаві

В Полтаві запроваджено мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.

Відповідне рішення ухвалили депутати Полтавської міської ради. У документі зазначається, що його метою є захист українського інформаційного простору від гібридного впливу держави-агресора та зміцнення національної ідентичності.

Де діятимуть обмеження

Мораторій поширюється на транспорт, заклади громадського харчування, заклади культури, торговельні майданчики та інші публічні простори.

Заборона стосується публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм та культурно-освітніх заходів.

У Секретаріаті мовного омбудсмена наголосили, що рішення спрямоване на підтримку української культури, мови та історичної пам’яті в умовах російської агресії.

Новина 2014 року?
01.06.2026 13:20 Відповісти
Давно пора. Що робить в Україні російська мова і її ''культура''?.Вони прийшли нас знищити, в ми підтримувати їх пропаганду?
01.06.2026 13:21 Відповісти
Респект!
01.06.2026 13:22 Відповісти
російська мова в Україні зайва, кому не подобається, чумадан вокзал парєбрік !
01.06.2026 13:30 Відповісти
Тобто, по всій Украєїні діє заборона, і тільки в Полтаві - ні? Оце так!
01.06.2026 13:31 Відповісти
Українські бібіліотеки потрібно крок за кроком зачищати від кацапомовної літератури. Якщо "вєлікая расійская літєратура" виховує вбивць, алкодегенератів, мародерів, гвалтівників, злодіїв, гвалтівників і жорстоких садистів то її потрібно викинути на смітник. Переробити в макулатуру і заборонити використання цієї мови всюди в суспільному просторі. Те ж саме стосується будь якого кацапомовного продукту. Зокрема "кіно", яке успішно перетворило народи ********** в ********** імперське бидло. Це не культура. Це ерзац. Смердючий маргарин на пальмовій олії.
01.06.2026 13:34 Відповісти
У Полтаві, як це не прикро звучить, аж каналізація забита отим ригоАНАЛЬНИМ лайном, ще з часу коли мусорські вертухаї возили за гроші, з Полтавської та Харківської областей, тітушок на Антимайдан у Марїнському парку!!! Ох і ********* ж там було руськамірськага!!! Топаз, дай каманду….!! Памятаймо їх за адресами, по місцю проживання, не вівсі були мусорами в МВС…. Є і сьогодні Патріоти України!!!
01.06.2026 13:38 Відповісти
чудова новина. але затьмарена забудькуватістю чиновників, ще потрібно заборонити передовий диверсійний загін кацапів в Україні - моспархатський гундяят.
01.06.2026 14:09 Відповісти
 
 