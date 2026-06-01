Російськомовні пісні, книги та фільми потрапили під заборону в Полтаві
У Полтаві запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.
Відповідне рішення ухвалили депутати Полтавської міської ради. У документі зазначається, що його метою є захист українського інформаційного простору від гібридного впливу держави-агресора та зміцнення національної ідентичності.
Де діятимуть обмеження
Мораторій поширюється на транспорт, заклади громадського харчування, заклади культури, торговельні майданчики та інші публічні простори.
Заборона стосується публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм та культурно-освітніх заходів.
У Секретаріаті мовного омбудсмена наголосили, що рішення спрямоване на підтримку української культури, мови та історичної пам’яті в умовах російської агресії.
