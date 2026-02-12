В Україні планують заборонити російську та російськомовну літературу, - міністерка культури Бережна
Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, що закладе механізм для процедури вилученням з обігу видавничої продукції російською мовою.
Про це очільниця Мінкульту Тетяна Бережна сказала в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що в Україні є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти.
"Тобто на рівні закону це рамково закладено. Зараз Держкомтелерадіо, центральний орган виконавчої влади, який формує політику в цій сфері, працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм", - пояснила Бережна.
Вона зауважила, що Мінкульт співпрацює з Держкомтелерадіо і буде підтримувати цю постанову, щоб "прийняти на уряді якомога швидше".
На запитання, чи є необхідність і можливість повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою, Тетяна Бережна відповіла, що після того, як відповідна петиція набрала необхідні голоси, активізувалася робота зі створення юридичних механізмів, які б мали чітку процедуру.
Вона заявила, що згаданий раніше проєкт постанови, який готує Держкомтелерадіо, буде включати й російську, і російськомовну літературу.
- 28 серпня 2025 року петиція про заборону російськомовних книжок набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чув про них колись, але то було давним давно
Чув, що росіяни давно закрили єдину українську бібліотеку на росії. А ще чув, що там проживає від 12 до 24 мільйонів українців і жодної української школи і церкви. До речі в Україні більше 11 тисяч різних церков і монастирів УПЦ МП, філії російської церкви.
У зв'язку з цими злочинами, про які написав вище і нападом на Україну цього хворого на імперію народу, який ракетами та і шахедами вбиває жінок і дітей - заборонити тут все російське і ніколи про це не згадувати.
А Ви не в змозі вивчити українську мову за всі роки поки тут живете? Вона Вам ненависна? Заважаєте нас, українців? То якщо Вам не подобається все наше, то ми Вас не затримуємо - квиток і туди, де подобається. В своїй хаті нам краще знати кого читати.
100% - кремль , таким рішенням , аплодує стоячи !
росіяни будь яку подію висвітлюють так, як їм заманеться.
до прикладу удари по їхній території вони називають тероризмом, то СОУ припинити такі удари?
.
Створити черговий інфошум - заїбісь.
.
Де вони таких ынтеллектуалов познаходили???
бо за лінією фронту починається "Вєлікая Тартарія" андрофагів
література кацапською мовою має бути лише одна - словник для допиту полонених орків
.
И как же мы теперь горемычные проживем без некого булгакова ?
.
ценітєль класіческой рузькой словєсності, мля !
Слово змалку пишеться разом, оскільки це прислівник
.
теж таким станеш
«Стрільба на звук» кацапського язика
.
.
Кубані. У ті роки на Кубані всі говорили українською мовою. Але
й кремлівські комуно-фашисти лютували анітрохи не менше за
царських сатрапів ординців, українську мову заборонили при
цьому висилили та знищили всіх слов'ян українців на Кубані.
А тепер така кривава катастрофа може знову повторитися
вже і на тимчасово окупованих територіях Південного -Сходу
України. Якщо Український народ підло кине (мир- капітуляція
України) на поталу кремлівським фашистам свою рідну землю.
готелях. i при заповненні анкет ( якi збереглися) в графі національність,
власноруч записував "ukrainien". Великий український письменник не міг би
собі дозволити це в ворожих Петербурзі або Москві. Таке подібне злочинне
"нахабство" йому б не пробачили прокляті ворожі москалi окупанти його
рідної України, і він міг поплатиться навіть своїм життям. Це відмінний
приклад того, якою була внутрішня політика в кривавій царській Росії -
орді, і що відчував сам Гоголь. Не дарма гасло "Росія - кривава в'язниця
народів" було тоді добре відомо по всій Європі і паРаша вона як кривава
в'язниця і окупант -залишилась по сій день.
У такій самій ситуації був і Великий український геній Т.Г. Шевченко.
вивчення їх російської мови в українських школах, і назвали рішення
офіційного Києва інквізицією. Однак промовчали про повне знищення
української мови на всіх тимчасово окупованих українських територіях,
та знищення пам'ятників класикам української літератури. І абсолютне
знищення всіх українських книг і бібліотек, ПЦУ..., масове переслідування
україномовних патріотів і всіх проукраїнських громадян. На тимчасово
окупованих українських територіях закриті всі українські школи, церкви....
і навіть пам'ятник Шевченку окупанти знесли в Луганську," А закриття
єдиної української бібліотеки в столиці кацапів мацкве, відсутність хоча
б однієї української школи на 4 млн українців, в проклятій жахливій паРаші.
І наприклад фашист москаль лавров, взагалі назвав українську, білоруську
мови неіснуючими штучними. Виходить так що в кривавій паРаші немає
жодної української школи, але чому найбільше з приводу однієї державної
мови в Україні обурюється саме Росія тоталітарна країна яка теж тільки
з однією державною штучною російською мовою, на якій спілкуються і
навчаються буквально всі майже 200 поневолених народів - рабів в цій
кривавій в'язниці народів РФ.
Тій "міністерці" Б. напевно аплодують у Кремлі: тотальній пропаганді, суцільній дебілізації, дресурою заборонами, репресіями,.. ще не вдалося докінця ОТОТОЖНИНИТИ народ руський і Путіна - ПУТИН И НАРОД ЕДИНЬІ, а тут допомога з Києва від самої "міністерки" яку влада надіслала на культуру...
А який козир підкинули т.зв. "діпломатії" Лаврова- Захарової для виступів на у ООН, та інших міжнародних організаціях...
Так усю російську та російськомовну літературу, чи тільки ту, що забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти ?
Якщо всю, то як бути з потребами громадян України, етнічними росіянами -патріотами України, особливо тими, які воюють на фронті, які покалічені, родинами тих, які загинули ?
Уявляю як у Кремлі аплодують подібним "ініціативам" провокаторів. Люди діляться не по національностях, а по людяності.
А як бути з тою ж літературою, але перекладеною на інші мови народів світу ?