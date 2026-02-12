В Україні планують заборонити російську та російськомовну літературу, - міністерка культури Бережна

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, що закладе механізм для процедури вилученням з обігу видавничої продукції російською мовою.

Про це очільниця Мінкульту Тетяна Бережна сказала в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що в Україні є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти.

"Тобто на рівні закону це рамково закладено. Зараз Держкомтелерадіо, центральний орган виконавчої влади, який формує політику в цій сфері, працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм", - пояснила Бережна.

Вона зауважила, що Мінкульт співпрацює з Держкомтелерадіо і буде підтримувати цю постанову, щоб "прийняти на уряді якомога швидше".

На запитання, чи є необхідність і можливість повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою, Тетяна Бережна відповіла, що після того, як відповідна петиція набрала необхідні голоси, активізувалася робота зі створення юридичних механізмів, які б мали чітку процедуру.

Вона заявила, що згаданий раніше проєкт постанови, який готує Держкомтелерадіо, буде включати й російську, і російськомовну літературу.

28 серпня 2025 року петиція про заборону російськомовних книжок набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

