В Україні планують заборонити російську та російськомовну літературу, - міністерка культури Бережна

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, що закладе механізм для процедури вилученням з обігу видавничої продукції російською мовою.

Про це очільниця Мінкульту Тетяна Бережна сказала в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що в Україні є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти.

"Тобто на рівні закону це рамково закладено. Зараз Держкомтелерадіо, центральний орган виконавчої влади, який формує політику в цій сфері, працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм", - пояснила Бережна.

Вона зауважила, що Мінкульт співпрацює з Держкомтелерадіо і буде підтримувати цю постанову, щоб "прийняти на уряді якомога швидше".

На запитання, чи є необхідність і можливість повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою, Тетяна Бережна відповіла, що після того, як відповідна петиція набрала необхідні голоси, активізувалася робота зі створення юридичних механізмів, які б мали чітку процедуру.

Вона заявила, що згаданий раніше проєкт постанови, який готує Держкомтелерадіо, буде включати й російську, і російськомовну літературу.

  • 28 серпня 2025 року петиція про заборону російськомовних книжок набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Топ коментарі
Фаріон таке давно хотіла, а її за таке з ***** змішали. Дозріли нарешті..
12.02.2026 18:23 Відповісти
Срати з гори на той світ. Наші справжні друзі нас підтримають, в решта ************* завжди будуть проти нас.
12.02.2026 18:26 Відповісти
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ЦЕ ПОТРІБНО БУЛО РОБИТИ...
12.02.2026 18:19 Відповісти
Большинство
12.02.2026 20:21 Відповісти
И в догон. А кто и когда в последний раз снимал с полки томик Тургенева и с упоением читал? Но есть тема жёсткая. А Лесю Украинку когда кто вслух процитировал? У нас война, и не видно ей конца, выжить бы как народ и государство наконец строить для себя нужно! Остальное всё вторично.
12.02.2026 23:56 Відповісти
Ви пропустили Пушкіна і Булгакова.
12.02.2026 19:39 Відповісти
хто такі ?
чув про них колись, але то було давним давно
13.02.2026 01:47 Відповісти
Галюся! Ты молодец каких мало но, достоевский не очень достойный человек. И толстой , какой из для тебя великий? Солженицын тоже не всегда был честен с людьми! Не очаровыйся, что бы потом не разочароваться! С уважением.
12.02.2026 19:40 Відповісти
И не надеялся на ответ. Высказал своё мнение!
12.02.2026 19:57 Відповісти
Нехай ідуть вони на х.. за своїм руським міром. Правду про руський мір видно і чути кожен день в новинах а кому мало може поїхати на передову
12.02.2026 19:47 Відповісти
А про голодомори створені в Україні російськими( радянськими) імперіями ті солженіцини та інші писали? А про розстріляне відродження за українську мову і культуру в Сондормоху писали? А про ''червоний терору'' писали? Де і у кого можна почитати?
Чув, що росіяни давно закрили єдину українську бібліотеку на росії. А ще чув, що там проживає від 12 до 24 мільйонів українців і жодної української школи і церкви. До речі в Україні більше 11 тисяч різних церков і монастирів УПЦ МП, філії російської церкви.
У зв'язку з цими злочинами, про які написав вище і нападом на Україну цього хворого на імперію народу, який ракетами та і шахедами вбиває жінок і дітей - заборонити тут все російське і ніколи про це не згадувати.
А Ви не в змозі вивчити українську мову за всі роки поки тут живете? Вона Вам ненависна? Заважаєте нас, українців? То якщо Вам не подобається все наше, то ми Вас не затримуємо - квиток і туди, де подобається. В своїй хаті нам краще знати кого читати.
12.02.2026 20:05 Відповісти
Рітуля, перелогинься
12.02.2026 20:16 Відповісти
Архепилаг -Гулак больше художественная литература. Галинка, Исаевич был очень противоречивый мыслитель. Кстати, я имел честь работать с его сыном . Он дирежер и живет в США. Так иногда бывает у патриотов и любителей своей страны.
12.02.2026 20:22 Відповісти
не скигли,борчиня з Міндічем!
12.02.2026 19:11 Відповісти
трохи тупувато
12.02.2026 18:47 Відповісти
не трохи, а дуже тупо - імітація бурхливої діяльності на кшталт заміни "зеленої" лінзи у світлофорі на "смарагдову". намагання відволікти увагу від власних прой*обів. нікчемна влада
14.02.2026 08:50 Відповісти
Коли книги на площах будете спалювати? А двушки міндича слабо заборонити?
12.02.2026 18:56 Відповісти
А як це повязано?
12.02.2026 20:59 Відповісти
насправді це не книги і не культура з пам"ятниками,це мітки кацапського міра,як собаки мітки ставлять так і кацапи достоєвскімі та лєпсамі мітять територію...
12.02.2026 19:00 Відповісти
А ще за цим мотлохом, ми свого не бачимо
12.02.2026 20:18 Відповісти
Ще добре було б розвстрілювати держслужбовців за використаня російської мови, на час їх каденціїї.
12.02.2026 19:00 Відповісти
Наступний крок, заборонити писати російськомовними літерами, заборонити думати російською..
12.02.2026 19:01 Відповісти
Нема ніяких російськомовних літер,в думати можеш хоч клінгонською
12.02.2026 19:11 Відповісти
Схоже що тобі вже заборонили думати
12.02.2026 19:49 Відповісти
Місцевим кацапам і прокацапам на форумі треба відповісти чому на ТОТ їх сородичі першим ділом забороняють все українське,книжки,школи,пам"ятники....і чому на Раші нема жодної укршколи,театру,бібліотеки тощо...може там теж здавна нацисти живуть?
12.02.2026 19:03 Відповісти
Та шо ти їм докажеш, це ж провокатори та тролі
12.02.2026 20:19 Відповісти
Ще б повиганяли москворотих з ютуб каналів, бо політичні експерди українських каналів новин через одного російськомовні.
12.02.2026 19:09 Відповісти
Вони ж експерти а не ідіоти, хто їх тоді буде дивитися
12.02.2026 20:23 Відповісти
РДК тоже запретить! Если серьёзно, то этот популизм вызывает смех. РПЦ бережну не беспокоит? Кацапы до сих имеют бизнес в Украине или это всё из за книжек? Согласен, нужно убирать книжки , песенки, балеты , фильмы и другую лабуду, но эта власть в состоянии только пузыри пускать. На выходе будет пшик!
12.02.2026 19:13 Відповісти
Я Булгакова не читал, но предлагаю спалить. полиграф шариков.
12.02.2026 19:20 Відповісти
Я реально не читав. Фільми по його книгам бачив. Але прочитати в голову ніколи не приходило. І не тому що я ,,патріот,, В лапках чи без, а тому що я, знаючи попередньо зміст , не мав бажання читати подібну муть. Сільську бібліотеку перечитав на багато відсотків. Але на Булгакова не навертало. Як і на Гоголя, і Толстого з Достоєвським.
12.02.2026 19:32 Відповісти
Воно і видно - лише невіглас вихваляється своїм невіглаством
12.02.2026 19:39 Відповісти
Якщо для тебе критерій розумових перевершень це цитування морфінованих персонажів з творчості Булгакова чи відьмаків виробництва дивного створіння на псевдо Гоголь, то хай ліпше я буду невігласом.
12.02.2026 19:49 Відповісти
можливо людина читала багатьох інших письменників, які належать до країн Європи, Азії, Американського континенту тощо, але якщо вона не читала булгакова чи толстого, то є невігласом, серйозно?
12.02.2026 19:49 Відповісти
Кацапка, іди за своім ваєним карабльом!
12.02.2026 20:18 Відповісти
Толстой в 1904 р. звернувся до росіян, в актуально і сьогодні, пророк був
12.02.2026 21:35 Відповісти
Ідіотизм ...((
100% - кремль , таким рішенням , аплодує стоячи !
12.02.2026 19:40 Відповісти
то припиніть озиратися на росіян.
росіяни будь яку подію висвітлюють так, як їм заманеться.
до прикладу удари по їхній території вони називають тероризмом, то СОУ припинити такі удари?
12.02.2026 19:53 Відповісти
У нас не так багато російськомовних друзів.
12.02.2026 22:18 Відповісти
хвалити Богу !

13.02.2026 04:51 Відповісти
Як би ж тільки кацапи, але ж доволі у світі кацапських посіпак, які своїм вереском впливають на думку нейтральних людей схиляючи їх якщо не на свій бік, але точно не на бік України. Думати треба про наслідки
14.02.2026 08:16 Відповісти
Нарешті до них дійшло, що то рюзька зброя для не крепких українських мізків!
12.02.2026 19:50 Відповісти
Зробити щось корисне - ***** треба.
Створити черговий інфошум - заїбісь.
12.02.2026 20:11 Відповісти
Сьогодні на ринку в ціні твори А. Гітлера , що треба робити ?
12.02.2026 20:15 Відповісти
Читати уважно !
12.02.2026 23:41 Відповісти
''Зелена влада'' щось задумала якусь велику муйню і щоб відволікти людей зробила цей вкид, щоб люди між собою гризлися. Хіба за 7 років свого одноосібного правління не можна було дати ладу в цьому питанні? Але який вони можуть дати лад, коли на плівках НАБУ все найближче оточення Зеленського розмовляє російською. Жодного українського слова. І вишенька на торті - ''двушка на москву''.
12.02.2026 20:27 Відповісти
патужна
12.02.2026 20:35 Відповісти
Ганьба
12.02.2026 21:32 Відповісти
....кацапам !

13.02.2026 00:47 Відповісти
Ага, вони з самого початку шукали привід для агресії, а тепер кожна коняка буде іржать, вот видите! Мы же говорили!
Де вони таких ынтеллектуалов познаходили???
12.02.2026 21:31 Відповісти
наср...ть !

бо за лінією фронту починається "Вєлікая Тартарія" андрофагів

література кацапською мовою має бути лише одна - словник для допиту полонених орків

13.02.2026 00:51 Відповісти
12.02.2026 22:50 Відповісти
Да уш !
И как же мы теперь горемычные проживем без некого булгакова ?

13.02.2026 00:53 Відповісти
Справа не в Булгакові, просто з малку не люблю ідіотів.
13.02.2026 00:58 Відповісти
розумнику,навчись спочатку грамотно писати, перш ніж когось ідіотом називати,
ценітєль класіческой рузькой словєсності, мля !

Слово змалку пишеться разом, оскільки це прислівник

13.02.2026 01:35 Відповісти
Ти диви грамотний!
13.02.2026 01:48 Відповісти
менше читай усіляких булгакових !
теж таким станеш
13.02.2026 04:54 Відповісти
Таким? ТАНУНАХ
13.02.2026 10:35 Відповісти
А як по іншому боротися з москворотизмом.
12.02.2026 23:26 Відповісти
є ще один посіб - прямої дії, себто безпосередньо по москворотій пиці.

«Стрільба на звук» кацапського язика

13.02.2026 01:39 Відповісти
До складу України у 1918 р. входило і Українське Вільне Козацтво
Кубані. У ті роки на Кубані всі говорили українською мовою. Але
й кремлівські комуно-фашисти лютували анітрохи не менше за
царських сатрапів ординців, українську мову заборонили при
цьому висилили та знищили всіх слов'ян українців на Кубані.
А тепер така кривава катастрофа може знову повторитися
вже і на тимчасово окупованих територіях Південного -Сходу
України. Якщо Український народ підло кине (мир- капітуляція
України) на поталу кремлівським фашистам свою рідну землю.
13.02.2026 04:24 Відповісти
Так Шевченко тоже на русском писал. И второе, а что делать с электронными книгами, переводчиками, ии.?
12.02.2026 23:39 Відповісти
Коли М.В. Гоголь, подорожуючи по Європі і зупиняючись в пансіонах,
готелях. i при заповненні анкет ( якi збереглися) в графі національність,
власноруч записував "ukrainien". Великий український письменник не міг би
собі дозволити це в ворожих Петербурзі або Москві. Таке подібне злочинне
"нахабство" йому б не пробачили прокляті ворожі москалi окупанти його
рідної України, і він міг поплатиться навіть своїм життям. Це відмінний
приклад того, якою була внутрішня політика в кривавій царській Росії -
орді, і що відчував сам Гоголь. Не дарма гасло "Росія - кривава в'язниця
народів" було тоді добре відомо по всій Європі і паРаша вона як кривава
в'язниця і окупант -залишилась по сій день.
У такій самій ситуації був і Великий український геній Т.Г. Шевченко.
13.02.2026 04:35 Відповісти
Зпершу заборонить кацапську в ЗСУ.
13.02.2026 01:07 Відповісти
Той хто захищає тут залишити російську, всіх вас треба перевірити) Всі хто згадав політиків і все це інше лайно, що так буде гірше, щось там хтось підтвердить. Нам все одно що думають росіяни, тобто ви) Ви думаєте як росіяни, ви ідіоти. Російська це насаджена нам мова, але ви на стільки тупі що навіть цього не знаєте. Думаєте що це воля говорити російською. Якщо завтра з'явиться закон де заборонено колотити себе про яйцях, ви себе почнете бити по яйцях?) Ну давай, скажи "вже я хочу мати право вдарити собі з всієї дурі по дзвіночкам". Поплач, поки адекватні зроблять те що буде рятувати націю. Заборонити споживачів мову. Кінець. Ніяких росіян в Україні
13.02.2026 02:55 Відповісти
У злочинній ворожій Україні Державній Думі РФ. обурені скасуванням
вивчення їх російської мови в українських школах, і назвали рішення
офіційного Києва інквізицією. Однак промовчали про повне знищення
української мови на всіх тимчасово окупованих українських територіях,
та знищення пам'ятників класикам української літератури. І абсолютне
знищення всіх українських книг і бібліотек, ПЦУ..., масове переслідування
україномовних патріотів і всіх проукраїнських громадян. На тимчасово
окупованих українських територіях закриті всі українські школи, церкви....
і навіть пам'ятник Шевченку окупанти знесли в Луганську," А закриття
єдиної української бібліотеки в столиці кацапів мацкве, відсутність хоча
б однієї української школи на 4 млн українців, в проклятій жахливій паРаші.
І наприклад фашист москаль лавров, взагалі назвав українську, білоруську
мови неіснуючими штучними. Виходить так що в кривавій паРаші немає
жодної української школи, але чому найбільше з приводу однієї державної
мови в Україні обурюється саме Росія тоталітарна країна яка теж тільки
з однією державною штучною російською мовою, на якій спілкуються і
навчаються буквально всі майже 200 поневолених народів - рабів в цій
кривавій в'язниці народів РФ.
13.02.2026 04:05 Відповісти
Национолизм, прекращается в нацизм!
13.02.2026 06:01 Відповісти
Хрюскій, іди на болото.
13.02.2026 07:45 Відповісти
Гернер, сиди за поребриком мовчки
13.02.2026 08:09 Відповісти
Тій "міністерці" Б. напевно аплодують у Кремлі: тотальній пропаганді, суцільній дебілізації, дресурою заборонами, репресіями,.. ще не вдалося докінця ОТОТОЖНИНИТИ народ руський і Путіна - ПУТИН И НАРОД ЕДИНЬІ, а тут допомога з Києва від самої "міністерки" яку влада надіслала на культуру...

А який козир підкинули т.зв. "діпломатії" Лаврова- Захарової для виступів на у ООН, та інших міжнародних організаціях...

Так усю російську та російськомовну літературу, чи тільки ту, що забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти ?

Якщо всю, то як бути з потребами громадян України, етнічними росіянами -патріотами України, особливо тими, які воюють на фронті, які покалічені, родинами тих, які загинули ?

Уявляю як у Кремлі аплодують подібним "ініціативам" провокаторів. Люди діляться не по національностях, а по людяності.

А як бути з тою ж літературою, але перекладеною на інші мови народів світу ?
13.02.2026 08:51 Відповісти
А мозги ще не забороняють?
13.02.2026 21:15 Відповісти
ВСЕ МОСКАЛЬСЬКЕ - ГЕТЬ З УКРАЇНИ!!!
13.02.2026 22:05 Відповісти
Ідіотизм: під заборону автоматично підпадає наукова література видана за радянських часів, бо переважна більшість була саме російською - така була мовна політика. Ще раз доводить, що зараз у нас при владі купка недосвідчених недоумків-невігласів
14.02.2026 08:27 Відповісти
Ще потрібен закон аби всіх, кому не до вподоби українська мова, як державна, яка повинна застосовуватися в електронних інтернет виданнях, медіа та радіо, державних установах та громадських місцях позбавляти громадянства України та депортація, хто не виконує закон та чинить супротив. Особливо це притаманно Київу, Одесі, Харківу, Херсону, Запоріжжю та іншім обласним та районним держустановам та масмедіа. Російську православну церкву в Україні взагалі заборонити. Кацапи з нами жорстокими повелися бо вбивали та вивозили до Сибіру за релігійні переконання, тож ми будемо більш лояльними- не подобається УПЦ- до раші, не подобатися мова та культура - до раші, а будуть чинити опір- на парашу.
14.02.2026 14:43 Відповісти
