РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7293 посетителя онлайн
Новости Русский язык в Украине
26 357 177

В Украине планируют запретить русскую и русскоязычную литературу, - министр культуры Бережная

бережна

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятия из оборота издательской продукции на русском языке.

Об этом глава Минкульта Татьяна Бережная сказала в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Она напомнила, что в Украине есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы.

"То есть, на уровне закона, это, в общих чертах, заложено. В данное время Госкомтелерадио, центральный орган исполнительной власти, который формирует политику в этой сфере, работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм", - рассказала Бережная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают запретить обучение на русском языке в частных школах

Она отметила, что Минкульт сотрудничает с Госкомтелерадио и будет поддерживать это постановление, чтобы "принять на правительстве как можно быстрее".

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, Татьяна Бережная ответила, что после того, как соответствующая петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые имели бы четкую процедуру.

Она заявила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и русскую, и русскоязычную литературу.

  • 28 августа 2025 года петиция о запрете русскоязычных книг набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омбудсмен Ивановская о русскоязычной версии сайтов: закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах

Автор: 

литература (290) Министерство культуры и информационной политики (802) россия (98978) русский язык (620) Бережная Татьяна (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Фаріон таке давно хотіла, а її за таке з ***** змішали. Дозріли нарешті..
показать весь комментарий
12.02.2026 18:23 Ответить
+29
Срати з гори на той світ. Наші справжні друзі нас підтримають, в решта ************* завжди будуть проти нас.
показать весь комментарий
12.02.2026 18:26 Ответить
+27
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ЦЕ ПОТРІБНО БУЛО РОБИТИ...
показать весь комментарий
12.02.2026 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
хто такі ?
чув про них колись, але то було давним давно
показать весь комментарий
13.02.2026 01:47 Ответить
Галюся! Ты молодец каких мало но, достоевский не очень достойный человек. И толстой , какой из для тебя великий? Солженицын тоже не всегда был честен с людьми! Не очаровыйся, что бы потом не разочароваться! С уважением.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:40 Ответить
И не надеялся на ответ. Высказал своё мнение!
показать весь комментарий
12.02.2026 19:57 Ответить
Нехай ідуть вони на х.. за своїм руським міром. Правду про руський мір видно і чути кожен день в новинах а кому мало може поїхати на передову
показать весь комментарий
12.02.2026 19:47 Ответить
А про голодомори створені в Україні російськими( радянськими) імперіями ті солженіцини та інші писали? А про розстріляне відродження за українську мову і культуру в Сондормоху писали? А про ''червоний терору'' писали? Де і у кого можна почитати?
Чув, що росіяни давно закрили єдину українську бібліотеку на росії. А ще чув, що там проживає від 12 до 24 мільйонів українців і жодної української школи і церкви. До речі в Україні більше 11 тисяч різних церков і монастирів УПЦ МП, філії російської церкви.
У зв'язку з цими злочинами, про які написав вище і нападом на Україну цього хворого на імперію народу, який ракетами та і шахедами вбиває жінок і дітей - заборонити тут все російське і ніколи про це не згадувати.
А Ви не в змозі вивчити українську мову за всі роки поки тут живете? Вона Вам ненависна? Заважаєте нас, українців? То якщо Вам не подобається все наше, то ми Вас не затримуємо - квиток і туди, де подобається. В своїй хаті нам краще знати кого читати.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:05 Ответить
Рітуля, перелогинься
показать весь комментарий
12.02.2026 20:16 Ответить
Архепилаг -Гулак больше художественная литература. Галинка, Исаевич был очень противоречивый мыслитель. Кстати, я имел честь работать с его сыном . Он дирежер и живет в США. Так иногда бывает у патриотов и любителей своей страны.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:22 Ответить
не скигли,борчиня з Міндічем!
показать весь комментарий
12.02.2026 19:11 Ответить
трохи тупувато
показать весь комментарий
12.02.2026 18:47 Ответить
не трохи, а дуже тупо - імітація бурхливої діяльності на кшталт заміни "зеленої" лінзи у світлофорі на "смарагдову". намагання відволікти увагу від власних прой*обів. нікчемна влада
показать весь комментарий
14.02.2026 08:50 Ответить
Коли книги на площах будете спалювати? А двушки міндича слабо заборонити?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:56 Ответить
А як це повязано?
показать весь комментарий
12.02.2026 20:59 Ответить
насправді це не книги і не культура з пам"ятниками,це мітки кацапського міра,як собаки мітки ставлять так і кацапи достоєвскімі та лєпсамі мітять територію...
показать весь комментарий
12.02.2026 19:00 Ответить
А ще за цим мотлохом, ми свого не бачимо
показать весь комментарий
12.02.2026 20:18 Ответить
Ще добре було б розвстрілювати держслужбовців за використаня російської мови, на час їх каденціїї.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:00 Ответить
Наступний крок, заборонити писати російськомовними літерами, заборонити думати російською..
показать весь комментарий
12.02.2026 19:01 Ответить
Нема ніяких російськомовних літер,в думати можеш хоч клінгонською
показать весь комментарий
12.02.2026 19:11 Ответить
Схоже що тобі вже заборонили думати
показать весь комментарий
12.02.2026 19:49 Ответить
Місцевим кацапам і прокацапам на форумі треба відповісти чому на ТОТ їх сородичі першим ділом забороняють все українське,книжки,школи,пам"ятники....і чому на Раші нема жодної укршколи,театру,бібліотеки тощо...може там теж здавна нацисти живуть?
показать весь комментарий
12.02.2026 19:03 Ответить
Та шо ти їм докажеш, це ж провокатори та тролі
показать весь комментарий
12.02.2026 20:19 Ответить
Ще б повиганяли москворотих з ютуб каналів, бо політичні експерди українських каналів новин через одного російськомовні.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:09 Ответить
Вони ж експерти а не ідіоти, хто їх тоді буде дивитися
показать весь комментарий
12.02.2026 20:23 Ответить
РДК тоже запретить! Если серьёзно, то этот популизм вызывает смех. РПЦ бережну не беспокоит? Кацапы до сих имеют бизнес в Украине или это всё из за книжек? Согласен, нужно убирать книжки , песенки, балеты , фильмы и другую лабуду, но эта власть в состоянии только пузыри пускать. На выходе будет пшик!
показать весь комментарий
12.02.2026 19:13 Ответить
Я Булгакова не читал, но предлагаю спалить. полиграф шариков.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:20 Ответить
Я реально не читав. Фільми по його книгам бачив. Але прочитати в голову ніколи не приходило. І не тому що я ,,патріот,, В лапках чи без, а тому що я, знаючи попередньо зміст , не мав бажання читати подібну муть. Сільську бібліотеку перечитав на багато відсотків. Але на Булгакова не навертало. Як і на Гоголя, і Толстого з Достоєвським.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:32 Ответить
Воно і видно - лише невіглас вихваляється своїм невіглаством
показать весь комментарий
12.02.2026 19:39 Ответить
Якщо для тебе критерій розумових перевершень це цитування морфінованих персонажів з творчості Булгакова чи відьмаків виробництва дивного створіння на псевдо Гоголь, то хай ліпше я буду невігласом.
показать весь комментарий
12.02.2026 19:49 Ответить
можливо людина читала багатьох інших письменників, які належать до країн Європи, Азії, Американського континенту тощо, але якщо вона не читала булгакова чи толстого, то є невігласом, серйозно?
показать весь комментарий
12.02.2026 19:49 Ответить
Кацапка, іди за своім ваєним карабльом!
показать весь комментарий
12.02.2026 20:18 Ответить
Толстой в 1904 р. звернувся до росіян, в актуально і сьогодні, пророк був
показать весь комментарий
12.02.2026 21:35 Ответить
Ідіотизм ...((
100% - кремль , таким рішенням , аплодує стоячи !
показать весь комментарий
12.02.2026 19:40 Ответить
то припиніть озиратися на росіян.
росіяни будь яку подію висвітлюють так, як їм заманеться.
до прикладу удари по їхній території вони називають тероризмом, то СОУ припинити такі удари?
показать весь комментарий
12.02.2026 19:53 Ответить
У нас не так багато російськомовних друзів.
показать весь комментарий
12.02.2026 22:18 Ответить
хвалити Богу !

.
показать весь комментарий
13.02.2026 04:51 Ответить
Як би ж тільки кацапи, але ж доволі у світі кацапських посіпак, які своїм вереском впливають на думку нейтральних людей схиляючи їх якщо не на свій бік, але точно не на бік України. Думати треба про наслідки
показать весь комментарий
14.02.2026 08:16 Ответить
Нарешті до них дійшло, що то рюзька зброя для не крепких українських мізків!
показать весь комментарий
12.02.2026 19:50 Ответить
Зробити щось корисне - ***** треба.
Створити черговий інфошум - заїбісь.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:11 Ответить
Сьогодні на ринку в ціні твори А. Гітлера , що треба робити ?
показать весь комментарий
12.02.2026 20:15 Ответить
Читати уважно !
показать весь комментарий
12.02.2026 23:41 Ответить
''Зелена влада'' щось задумала якусь велику муйню і щоб відволікти людей зробила цей вкид, щоб люди між собою гризлися. Хіба за 7 років свого одноосібного правління не можна було дати ладу в цьому питанні? Але який вони можуть дати лад, коли на плівках НАБУ все найближче оточення Зеленського розмовляє російською. Жодного українського слова. І вишенька на торті - ''двушка на москву''.
показать весь комментарий
12.02.2026 20:27 Ответить
патужна
показать весь комментарий
12.02.2026 20:35 Ответить
Ганьба
показать весь комментарий
12.02.2026 21:32 Ответить
....кацапам !

.
показать весь комментарий
13.02.2026 00:47 Ответить
Ага, вони з самого початку шукали привід для агресії, а тепер кожна коняка буде іржать, вот видите! Мы же говорили!
Де вони таких ынтеллектуалов познаходили???
показать весь комментарий
12.02.2026 21:31 Ответить
наср...ть !

бо за лінією фронту починається "Вєлікая Тартарія" андрофагів

література кацапською мовою має бути лише одна - словник для допиту полонених орків

.
показать весь комментарий
13.02.2026 00:51 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 22:50 Ответить
Да уш !
И как же мы теперь горемычные проживем без некого булгакова ?

.
показать весь комментарий
13.02.2026 00:53 Ответить
Справа не в Булгакові, просто з малку не люблю ідіотів.
показать весь комментарий
13.02.2026 00:58 Ответить
розумнику,навчись спочатку грамотно писати, перш ніж когось ідіотом називати,
ценітєль класіческой рузькой словєсності, мля !

Слово змалку пишеться разом, оскільки це прислівник

.
показать весь комментарий
13.02.2026 01:35 Ответить
Ти диви грамотний!
показать весь комментарий
13.02.2026 01:48 Ответить
менше читай усіляких булгакових !
теж таким станеш
показать весь комментарий
13.02.2026 04:54 Ответить
Таким? ТАНУНАХ
показать весь комментарий
13.02.2026 10:35 Ответить
А як по іншому боротися з москворотизмом.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:26 Ответить
є ще один посіб - прямої дії, себто безпосередньо по москворотій пиці.

«Стрільба на звук» кацапського язика

.

.
показать весь комментарий
13.02.2026 01:39 Ответить
До складу України у 1918 р. входило і Українське Вільне Козацтво
Кубані. У ті роки на Кубані всі говорили українською мовою. Але
й кремлівські комуно-фашисти лютували анітрохи не менше за
царських сатрапів ординців, українську мову заборонили при
цьому висилили та знищили всіх слов'ян українців на Кубані.
А тепер така кривава катастрофа може знову повторитися
вже і на тимчасово окупованих територіях Південного -Сходу
України. Якщо Український народ підло кине (мир- капітуляція
України) на поталу кремлівським фашистам свою рідну землю.
показать весь комментарий
13.02.2026 04:24 Ответить
Так Шевченко тоже на русском писал. И второе, а что делать с электронными книгами, переводчиками, ии.?
показать весь комментарий
12.02.2026 23:39 Ответить
Коли М.В. Гоголь, подорожуючи по Європі і зупиняючись в пансіонах,
готелях. i при заповненні анкет ( якi збереглися) в графі національність,
власноруч записував "ukrainien". Великий український письменник не міг би
собі дозволити це в ворожих Петербурзі або Москві. Таке подібне злочинне
"нахабство" йому б не пробачили прокляті ворожі москалi окупанти його
рідної України, і він міг поплатиться навіть своїм життям. Це відмінний
приклад того, якою була внутрішня політика в кривавій царській Росії -
орді, і що відчував сам Гоголь. Не дарма гасло "Росія - кривава в'язниця
народів" було тоді добре відомо по всій Європі і паРаша вона як кривава
в'язниця і окупант -залишилась по сій день.
У такій самій ситуації був і Великий український геній Т.Г. Шевченко.
показать весь комментарий
13.02.2026 04:35 Ответить
Зпершу заборонить кацапську в ЗСУ.
показать весь комментарий
13.02.2026 01:07 Ответить
Той хто захищає тут залишити російську, всіх вас треба перевірити) Всі хто згадав політиків і все це інше лайно, що так буде гірше, щось там хтось підтвердить. Нам все одно що думають росіяни, тобто ви) Ви думаєте як росіяни, ви ідіоти. Російська це насаджена нам мова, але ви на стільки тупі що навіть цього не знаєте. Думаєте що це воля говорити російською. Якщо завтра з'явиться закон де заборонено колотити себе про яйцях, ви себе почнете бити по яйцях?) Ну давай, скажи "вже я хочу мати право вдарити собі з всієї дурі по дзвіночкам". Поплач, поки адекватні зроблять те що буде рятувати націю. Заборонити споживачів мову. Кінець. Ніяких росіян в Україні
показать весь комментарий
13.02.2026 02:55 Ответить
У злочинній ворожій Україні Державній Думі РФ. обурені скасуванням
вивчення їх російської мови в українських школах, і назвали рішення
офіційного Києва інквізицією. Однак промовчали про повне знищення
української мови на всіх тимчасово окупованих українських територіях,
та знищення пам'ятників класикам української літератури. І абсолютне
знищення всіх українських книг і бібліотек, ПЦУ..., масове переслідування
україномовних патріотів і всіх проукраїнських громадян. На тимчасово
окупованих українських територіях закриті всі українські школи, церкви....
і навіть пам'ятник Шевченку окупанти знесли в Луганську," А закриття
єдиної української бібліотеки в столиці кацапів мацкве, відсутність хоча
б однієї української школи на 4 млн українців, в проклятій жахливій паРаші.
І наприклад фашист москаль лавров, взагалі назвав українську, білоруську
мови неіснуючими штучними. Виходить так що в кривавій паРаші немає
жодної української школи, але чому найбільше з приводу однієї державної
мови в Україні обурюється саме Росія тоталітарна країна яка теж тільки
з однією державною штучною російською мовою, на якій спілкуються і
навчаються буквально всі майже 200 поневолених народів - рабів в цій
кривавій в'язниці народів РФ.
показать весь комментарий
13.02.2026 04:05 Ответить
Национолизм, прекращается в нацизм!
показать весь комментарий
13.02.2026 06:01 Ответить
Хрюскій, іди на болото.
показать весь комментарий
13.02.2026 07:45 Ответить
Гернер, сиди за поребриком мовчки
показать весь комментарий
13.02.2026 08:09 Ответить
В Україні планують заборонити російську та російськомовну літературу, - міністерка культури Бережна

Тій "міністерці" Б. напевно аплодують у Кремлі: тотальній пропаганді, суцільній дебілізації, дресурою заборонами, репресіями,.. ще не вдалося докінця ОТОТОЖНИНИТИ народ руський і Путіна - ПУТИН И НАРОД ЕДИНЬІ, а тут допомога з Києва від самої "міністерки" яку влада надіслала на культуру...

А який козир підкинули т.зв. "діпломатії" Лаврова- Захарової для виступів на у ООН, та інших міжнародних організаціях...

Так усю російську та російськомовну літературу, чи тільки ту, що забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти ?

Якщо всю, то як бути з потребами громадян України, етнічними росіянами -патріотами України, особливо тими, які воюють на фронті, які покалічені, родинами тих, які загинули ?

Уявляю як у Кремлі аплодують подібним "ініціативам" провокаторів. Люди діляться не по національностях, а по людяності.

А як бути з тою ж літературою, але перекладеною на інші мови народів світу ?
показать весь комментарий
13.02.2026 08:51 Ответить
А мозги ще не забороняють?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:15 Ответить
ВСЕ МОСКАЛЬСЬКЕ - ГЕТЬ З УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 22:05 Ответить
Ідіотизм: під заборону автоматично підпадає наукова література видана за радянських часів, бо переважна більшість була саме російською - така була мовна політика. Ще раз доводить, що зараз у нас при владі купка недосвідчених недоумків-невігласів
показать весь комментарий
14.02.2026 08:27 Ответить
Ще потрібен закон аби всіх, кому не до вподоби українська мова, як державна, яка повинна застосовуватися в електронних інтернет виданнях, медіа та радіо, державних установах та громадських місцях позбавляти громадянства України та депортація, хто не виконує закон та чинить супротив. Особливо це притаманно Київу, Одесі, Харківу, Херсону, Запоріжжю та іншім обласним та районним держустановам та масмедіа. Російську православну церкву в Україні взагалі заборонити. Кацапи з нами жорстокими повелися бо вбивали та вивозили до Сибіру за релігійні переконання, тож ми будемо більш лояльними- не подобається УПЦ- до раші, не подобатися мова та культура - до раші, а будуть чинити опір- на парашу.
показать весь комментарий
14.02.2026 14:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 