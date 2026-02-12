В Украине планируют запретить русскую и русскоязычную литературу, - министр культуры Бережная
Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятия из оборота издательской продукции на русском языке.
Об этом глава Минкульта Татьяна Бережная сказала в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что в Украине есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы.
"То есть, на уровне закона, это, в общих чертах, заложено. В данное время Госкомтелерадио, центральный орган исполнительной власти, который формирует политику в этой сфере, работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм", - рассказала Бережная.
Она отметила, что Минкульт сотрудничает с Госкомтелерадио и будет поддерживать это постановление, чтобы "принять на правительстве как можно быстрее".
На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, Татьяна Бережная ответила, что после того, как соответствующая петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые имели бы четкую процедуру.
Она заявила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и русскую, и русскоязычную литературу.
- 28 августа 2025 года петиция о запрете русскоязычных книг набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
чув про них колись, але то було давним давно
Чув, що росіяни давно закрили єдину українську бібліотеку на росії. А ще чув, що там проживає від 12 до 24 мільйонів українців і жодної української школи і церкви. До речі в Україні більше 11 тисяч різних церков і монастирів УПЦ МП, філії російської церкви.
У зв'язку з цими злочинами, про які написав вище і нападом на Україну цього хворого на імперію народу, який ракетами та і шахедами вбиває жінок і дітей - заборонити тут все російське і ніколи про це не згадувати.
А Ви не в змозі вивчити українську мову за всі роки поки тут живете? Вона Вам ненависна? Заважаєте нас, українців? То якщо Вам не подобається все наше, то ми Вас не затримуємо - квиток і туди, де подобається. В своїй хаті нам краще знати кого читати.
100% - кремль , таким рішенням , аплодує стоячи !
росіяни будь яку подію висвітлюють так, як їм заманеться.
до прикладу удари по їхній території вони називають тероризмом, то СОУ припинити такі удари?
Створити черговий інфошум - заїбісь.
Де вони таких ынтеллектуалов познаходили???
бо за лінією фронту починається "Вєлікая Тартарія" андрофагів
література кацапською мовою має бути лише одна - словник для допиту полонених орків
И как же мы теперь горемычные проживем без некого булгакова ?
ценітєль класіческой рузькой словєсності, мля !
Слово змалку пишеться разом, оскільки це прислівник
теж таким станеш
«Стрільба на звук» кацапського язика
Кубані. У ті роки на Кубані всі говорили українською мовою. Але
й кремлівські комуно-фашисти лютували анітрохи не менше за
царських сатрапів ординців, українську мову заборонили при
цьому висилили та знищили всіх слов'ян українців на Кубані.
А тепер така кривава катастрофа може знову повторитися
вже і на тимчасово окупованих територіях Південного -Сходу
України. Якщо Український народ підло кине (мир- капітуляція
України) на поталу кремлівським фашистам свою рідну землю.
готелях. i при заповненні анкет ( якi збереглися) в графі національність,
власноруч записував "ukrainien". Великий український письменник не міг би
собі дозволити це в ворожих Петербурзі або Москві. Таке подібне злочинне
"нахабство" йому б не пробачили прокляті ворожі москалi окупанти його
рідної України, і він міг поплатиться навіть своїм життям. Це відмінний
приклад того, якою була внутрішня політика в кривавій царській Росії -
орді, і що відчував сам Гоголь. Не дарма гасло "Росія - кривава в'язниця
народів" було тоді добре відомо по всій Європі і паРаша вона як кривава
в'язниця і окупант -залишилась по сій день.
У такій самій ситуації був і Великий український геній Т.Г. Шевченко.
вивчення їх російської мови в українських школах, і назвали рішення
офіційного Києва інквізицією. Однак промовчали про повне знищення
української мови на всіх тимчасово окупованих українських територіях,
та знищення пам'ятників класикам української літератури. І абсолютне
знищення всіх українських книг і бібліотек, ПЦУ..., масове переслідування
україномовних патріотів і всіх проукраїнських громадян. На тимчасово
окупованих українських територіях закриті всі українські школи, церкви....
і навіть пам'ятник Шевченку окупанти знесли в Луганську," А закриття
єдиної української бібліотеки в столиці кацапів мацкве, відсутність хоча
б однієї української школи на 4 млн українців, в проклятій жахливій паРаші.
І наприклад фашист москаль лавров, взагалі назвав українську, білоруську
мови неіснуючими штучними. Виходить так що в кривавій паРаші немає
жодної української школи, але чому найбільше з приводу однієї державної
мови в Україні обурюється саме Росія тоталітарна країна яка теж тільки
з однією державною штучною російською мовою, на якій спілкуються і
навчаються буквально всі майже 200 поневолених народів - рабів в цій
кривавій в'язниці народів РФ.
Тій "міністерці" Б. напевно аплодують у Кремлі: тотальній пропаганді, суцільній дебілізації, дресурою заборонами, репресіями,.. ще не вдалося докінця ОТОТОЖНИНИТИ народ руський і Путіна - ПУТИН И НАРОД ЕДИНЬІ, а тут допомога з Києва від самої "міністерки" яку влада надіслала на культуру...
А який козир підкинули т.зв. "діпломатії" Лаврова- Захарової для виступів на у ООН, та інших міжнародних організаціях...
Так усю російську та російськомовну літературу, чи тільки ту, що забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти ?
Якщо всю, то як бути з потребами громадян України, етнічними росіянами -патріотами України, особливо тими, які воюють на фронті, які покалічені, родинами тих, які загинули ?
Уявляю як у Кремлі аплодують подібним "ініціативам" провокаторів. Люди діляться не по національностях, а по людяності.
А як бути з тою ж літературою, але перекладеною на інші мови народів світу ?