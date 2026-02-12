В Украине планируют запретить русскую и русскоязычную литературу, - министр культуры Бережная

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который заложит механизм для процедуры изъятия из оборота издательской продукции на русском языке.

Об этом глава Минкульта Татьяна Бережная сказала в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что в Украине есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы.

"То есть, на уровне закона, это, в общих чертах, заложено. В данное время Госкомтелерадио, центральный орган исполнительной власти, который формирует политику в этой сфере, работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм", - рассказала Бережная.

Она отметила, что Минкульт сотрудничает с Госкомтелерадио и будет поддерживать это постановление, чтобы "принять на правительстве как можно быстрее".

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, Татьяна Бережная ответила, что после того, как соответствующая петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые имели бы четкую процедуру.

Она заявила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и русскую, и русскоязычную литературу.

28 августа 2025 года петиция о запрете русскоязычных книг набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

