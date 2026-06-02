Росія атакувала Дніпро і Запоріжжя: у містах пролунали вибухи, - ЗМІ

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі у напрямку Запоріжжя.

У місті оголошена повітряна тривога.

Вибухи у Дніпрі

Також Укрінформ повідомляє про кулька потужних вибухів у Дніпрі.

У місті також оголошена повітряна тривога.

Перед тим Повітряні сили попередили про рух ракети на Дніпро.

