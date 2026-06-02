У Сумах дрони влучили в багатоповерхівку та приватний будинок: пошкоджено житло, є постраждалі
У ніч проти 2 червня у Сумах російські безпілотники влучили у багатоповерховий житловий будинок та приватну оселю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Лисенко.
У дев’ятиповерхівці дрон влучив у верхній поверх будівлі. У момент удару в кімнаті перебувала літня жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Її було госпіталізовано бригадою "швидкої" допомоги.
У сусідній кімнаті перебував її син. За його словами, товста стіна пом’якшила удар, і родина фізично не постраждала, однак зазнала сильного переляку. Внаслідок вибуху було пошкоджено частину стіни та вибито вікна. У решті будинку зафіксовано вибиті вікна через вибухову хвилю.
Ще один удар безпілотника припав на приватний сектор, де виникла пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих із фізичними травмами немає. Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють відповідні служби.
Наслідки атаки
