Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено промисловий об’єкт і приватний будинок. ФОТО
У ніч на 2 червня російські війська атакували Запоріжжя та область, завдавши серії ударів по обласному центру та цивільній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
За його словами, ворог завдав щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння по обласному центру.
Внаслідок одного з влучань було уражено об’єкт промислової інфраструктури в межах міста. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Згодом стало відомо про пошкодження приватного житлового будинку. Унаслідок удару понівечено покрівлю, попередньо обійшлося без постраждалих.
Наразі екстрені служби продовжують обстеження територій та фіксацію наслідків обстрілів. Інформація уточнюється.
Наслідки атаки
