Россия атаковала Запорожье: поврежден промышленный объект и частный дом. ФОТО
В ночь на 2 июня российские войска атаковали Запорожье и область, нанеся серию ударов по областному центру и гражданской инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
По его словам, враг нанес не менее 20 ударов из различных видов вооружения по областному центру.
В результате одного из попаданий был поврежден объект промышленной инфраструктуры в черте города. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Впоследствии стало известно о повреждении частного жилого дома. В результате удара повреждена кровля, предварительно обошлось без пострадавших.
В настоящее время экстренные службы продолжают обследование территорий и фиксацию последствий обстрелов. Информация уточняется.
Последствия атаки
