Россия атаковала Запорожье: поврежден промышленный объект и частный дом. ФОТО

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Запорожье и область, нанеся серию ударов по областному центру и гражданской инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес не менее 20 ударов из различных видов вооружения по областному центру.

В результате одного из попаданий был поврежден объект промышленной инфраструктуры в черте города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Впоследствии стало известно о повреждении частного жилого дома. В результате удара повреждена кровля, предварительно обошлось без пострадавших.

В настоящее время экстренные службы продолжают обследование территорий и фиксацию последствий обстрелов. Информация уточняется.

