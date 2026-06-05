Уряд пропонує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем
Кабінет Міністрів пропонує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Україна першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію.
Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військовими теоріями.
День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає. Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА і НРК, на передовій і за лінією бойових дій знищення техніки, логістики, штаб і наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
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