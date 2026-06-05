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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Уряд пропонує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем

В Україні заявиться День Сил безпілотних систем: коли?

Кабінет Міністрів пропонує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Україна першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію.

Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військовими теоріями.

День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає. Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА і НРК, на передовій і за лінією бойових дій знищення техніки, логістики, штаб і наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік існування СБС знищили понад 350 тисяч ворожих цілей, в тому числі 100 тисяч "хробаків", - Мадяр

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все не дочекаюсь Дня Фламінго

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05.06.2026 08:48 Відповісти
Розавий фламінго - дитя відкату. (С)
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05.06.2026 09:12 Відповісти
Добре що в календарі знайшовся вільний день! Там вже й так майже кожен день чийсь день!
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05.06.2026 09:13 Відповісти
спочатку уряд нехай встановить дні "зеленого поховання" аеророзвідки і ракетної програми України""святой дєнь розмінування Чонгару" І і т.д і т.п
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05.06.2026 09:44 Відповісти
 
 