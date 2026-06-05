Правительство предлагает установить 11 июня Днем Сил беспилотных систем
Кабинет Министров предлагает объявить 11 июня Днём Сил беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. СБС первыми в мире показали, как нелинейными подходами можно побеждать ядерную империю.
Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем - праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий.
День тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит миссии, запускает и поражает. Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК, на передовой и за линией боевых действий уничтожение техники, логистики, штаба и наши дальнобойные удары на более чем тысячу километров вглубь вражеского тыла", - отметила она.
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