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Правительство предлагает установить 11 июня Днем Сил беспилотных систем

В Украине будет отмечаться День Сил беспилотных систем: когда?

Кабинет Министров предлагает объявить 11 июня Днём Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск. СБС первыми в мире показали, как нелинейными подходами можно побеждать ядерную империю.

Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем - праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий.

День тех, кто разведывает, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит миссии, запускает и поражает. Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК, на передовой и за линией боевых действий уничтожение техники, логистики, штаба и наши дальнобойные удары на более чем тысячу километров вглубь вражеского тыла", - отметила она.

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праздник (1627) Свириденко Юлия (473) Силы беспилотных систем (510)
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все не дочекаюсь Дня Фламінго

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05.06.2026 08:48 Ответить
Розавий фламінго - дитя відкату. (С)
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05.06.2026 09:12 Ответить
Добре що в календарі знайшовся вільний день! Там вже й так майже кожен день чийсь день!
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05.06.2026 09:13 Ответить
спочатку уряд нехай встановить дні "зеленого поховання" аеророзвідки і ракетної програми України""святой дєнь розмінування Чонгару" І і т.д і т.п
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05.06.2026 09:44 Ответить
 
 