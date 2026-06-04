За год существования СБС уничтожили более 350 тысяч вражеских целей, в том числе - 100 тысяч "хробаков", - Мадяр

За год с момента создания Силы беспилотных систем уничтожили более ста тысяч российских военнослужащих.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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"Сегодня, 4 июня 2026 года, через 358 суток со дня создания группировки СБС (11 июня 2025 г.), "Птахи" преодолели отметку в 100 000 тушек биомассы врага в виде подтвержденных безвозвратных и санитарных потерь (верифицировано в военной системе осведомленности Дельта, где хранятся сведения и доказательства по каждой миссии). По ссылке - подробный отчет за год", - написал "Мадяр".

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Он отметил, что это только личный состав врага, в целом за год СБС уничтожили более 350 000 целей.



"Группировка Сил беспилотных систем была создана 11 июня 2025 года первым подписанным приказом новоназначенного командующего СБС в составе 12 подразделений. Уничтожено/поражено 350 тыс. верифицированных уникальных вражеских целей, выполнено 1,65 млн боевых миссий (около 5000 вылетов ежесуточно). Среди уязвимых целей: 248 единиц ПВО, 817 танков, 1379 БТР, БМП и ББМ, 4890 орудий, 342 САУ, 281 РСЗО, 26 430 единиц логистической техники, 29 903 БПЛА-разведчика, 7 633 "шахедов" и "гербер", 13 самолетов и вертолетов, 10 848 точек вылета пилотов, 100 082 "хробаков" и много другого хлама", - написал "Мадяр".

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Он сообщил, что на следующий год СБС планируют уничтожить 650 тысяч целей, в том числе - 200 тысяч российских военных.



"За неделю - год пролетел. План на следующий год для группировки - 200 000 "хробаков" / 650 000 целей. Джентльмены, поздравляю и благодарю за мощный результат. Каждый третий "хробак" и каждая третья вражеская цель уничтожены силами СБС", - заявил Роберт "Мадяр" Бровди.

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Как ранее писало BBC, Силы беспилотных систем составляют лишь 2% от численности ВСУ, но сегодня на них приходится треть всех уничтоженных целей.