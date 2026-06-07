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Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона: в одному із районів знеструмлення

Обстріл Херсона сьогодні: знеструмлено Дніпровський район міста

Внаслідок російських обстрілів у Дніпровському районі Херсона відсутнє електропостачання.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами посадовця, від самого ранку 6 червня російські війська атакують об’єкти критичної інфраструктури Херсона.

"Внаслідок ворожих ударів у Дніпровському районі міста відсутнє електропостачання", - повідомив Прокудін.

Він додав, що інформація щодо наслідків атак уточнюється.

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