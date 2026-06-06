Семеро людей постраждали через російські обстріли Херсонщини
Упродовж дня суботи, 6 червня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонщини зі ствольної артилерії та атакували їх безпілотниками різних типів. Відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
У Херсоні внаслідок атак ворожих дронів травмовано п’ятьох людей, ще одну людину поранено у Комишанах. У Білозерці чоловік зазнав поранень через артилерійський обстріл.
Пошкодження
Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також транспортні засоби.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення окупантами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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