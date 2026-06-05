Росія атакувала автомобілі Червоного Хреста на Херсонщині: поранено працівника. ФОТО

Російські війська здійснили удар дроном по автомобілях Товариства Червоного Хреста України на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждав працівник гуманітарної організації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, російські військові атакували транспорт, що був чітко маркований як автомобілі гуманітарної місії. Унаслідок удару поранення дістав 50-річний працівник організації. Постраждалому надається необхідна медична допомога.

"Товариство Червоного Хреста України - гуманітарна місія, яка не має жодного стосунку до військових справ. Ці люди приїхали сюди з єдиною метою - допомагати цивільному населенню", - зазначив начальник ОВА.

Прокудін наголосив, що такі дії є черговим свідченням цілеспрямованих атак по цивільній та гуманітарній інфраструктурі.

"Бити по маркованому транспорту волонтерів - це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український Червоний Хрест продовжує евакуацію людей із прикордоння Харківщини. ВIДЕО

Наслідки атаки







Атаки РФ на Червоний Хрест

Слід зазначити, що російські окупанти не вперше атакують волонтерів Товариства Червоного Хреста України. У березні 2026 року в Донецькій області автомобіль Українського Червоного Хреста був уражений ударом дрона.

Волонтери Червоного Хреста регулярно працюють на місцях російських ракетних і дронових атак у Києві, Одесі, Харкові та інших містах, допомагаючи постраждалим одразу після ударів.

Під час війни в Україні також фіксувалися загибель і поранення гуманітарних працівників, зокрема представників Червоного Хреста на прифронтових територіях (Донеччина).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках. Раніше писали про випадки голоду в місті