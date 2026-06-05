Россия атаковала автомобили Красного Креста на Херсонщине: ранен сотрудник. ФОТО

Российские войска нанесли удар с помощью дрона по автомобилям Общества Красного Креста Украины в Херсонской области. В результате атаки пострадал сотрудник гуманитарной организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, российские военные атаковали транспорт, который был четко обозначен как автомобили гуманитарной миссии. В результате удара ранения получил 50-летний сотрудник организации. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Общество Красного Креста Украины — гуманитарная миссия, которая не имеет никакого отношения к военным делам. Эти люди приехали сюда с единственной целью — помогать гражданскому населению", — отметил глава ОГА.

Прокудин подчеркнул, что такие действия являются очередным свидетельством целенаправленных атак на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру.

"Удары по маркированному транспорту волонтеров — это военное преступление, которое могут совершить только террористы", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский Красный Крест продолжает эвакуацию людей из приграничных районов Харьковщины. ВИДЕО

Последствия атаки







Атаки РФ на Красный Крест

Следует отметить, что российские оккупанты не впервые атакуют волонтеров Общества Красного Креста Украины. В марте 2026 года в Донецкой области автомобиль Украинского Красного Креста был поражен ударом дрона.

Волонтеры Красного Креста регулярно работают на местах российских ракетных и дронных атак в Киеве, Одессе, Харькове и других городах, помогая пострадавшим сразу после ударов.

Во время войны в Украине также фиксировались гибель и ранения гуманитарных работников, в частности представителей Красного Креста на прифронтовых территориях (Донецкая область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках. Ранее писали о случаях голода в городе