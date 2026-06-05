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Новости Фото Обстрелы Херсонщины
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Россия атаковала автомобили Красного Креста на Херсонщине: ранен сотрудник. ФОТО

Российские войска нанесли удар с помощью дрона по автомобилям Общества Красного Креста Украины в Херсонской области. В результате атаки пострадал сотрудник гуманитарной организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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По его словам, российские военные атаковали транспорт, который был четко обозначен как автомобили гуманитарной миссии. В результате удара ранения получил 50-летний сотрудник организации. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Общество Красного Креста Украины — гуманитарная миссия, которая не имеет никакого отношения к военным делам. Эти люди приехали сюда с единственной целью — помогать гражданскому населению", — отметил глава ОГА.

Прокудин подчеркнул, что такие действия являются очередным свидетельством целенаправленных атак на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру.

"Удары по маркированному транспорту волонтеров — это военное преступление, которое могут совершить только террористы", — отметил он.

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Последствия атаки

Дрон РФ нанес удар по автомобилю Красного Креста в Херсонской области: есть пострадавший
Дрон РФ нанес удар по автомобилю Красного Креста в Херсонской области: есть пострадавший
Дрон РФ нанес удар по автомобилю Красного Креста в Херсонской области: есть пострадавший

Атаки РФ на Красный Крест

Следует отметить, что российские оккупанты не впервые атакуют волонтеров Общества Красного Креста Украины. В марте 2026 года в Донецкой области автомобиль Украинского Красного Креста был поражен ударом дрона.

Волонтеры Красного Креста регулярно работают на местах российских ракетных и дронных атак в Киеве, Одессе, Харькове и других городах, помогая пострадавшим сразу после ударов.

Во время войны в Украине также фиксировались гибель и ранения гуманитарных работников, в частности представителей Красного Креста на прифронтовых территориях (Донецкая область).

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Автор: 

Красный Крест (442) Прокудин Александр (100) Херсонская область (5714)
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