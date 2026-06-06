Семь человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонщины

В течение субботы, 6 июня, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и атаковали их беспилотниками различных типов. Известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

В Херсоне вследствие атак вражеских дронов травмированы пять человек, еще один человек ранен в Комышанах. В Белозерке мужчина получил ранения вследствие артиллерийского обстрела.

Смотрите также: Россия атаковала автомобили Красного Креста в Херсонской области: ранен сотрудник. ФОТО

Повреждения

Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, а также транспортные средства.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Сутки в Херсонской области: погибли 6 человек, 27 раненых