Семь человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонщины
В течение субботы, 6 июня, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и атаковали их беспилотниками различных типов. Известно о семи пострадавших.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
В Херсоне вследствие атак вражеских дронов травмированы пять человек, еще один человек ранен в Комышанах. В Белозерке мужчина получил ранения вследствие артиллерийского обстрела.
Повреждения
Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, а также транспортные средства.
Начаты досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль