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Новости Обстрелы Херсонщины
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Семь человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонщины

Вражеские обстрелы Херсонской области 6 июня: семеро пострадавших

В течение субботы, 6 июня, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Херсонской области из ствольной артиллерии и атаковали их беспилотниками различных типов. Известно о семи пострадавших.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

В Херсоне вследствие атак вражеских дронов травмированы пять человек, еще один человек ранен в Комышанах. В Белозерке мужчина получил ранения вследствие артиллерийского обстрела.

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Повреждения 

Повреждены частные и многоквартирные жилые дома, а также транспортные средства.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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обстрел (33020) Херсон (3326) Херсонская область (5719) Херсонский район (890)
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