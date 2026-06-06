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Новости Обстрелы Херсонщины
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Сутки в Херсонской области: погибли 6 человек, 27 раненых

Обстрелы Херсонской области 5 июня

За последние сутки под ударами российских войск — атаками дронов, артиллерийскими обстрелами и авиаударами - оказались десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновка, Чернобаевка, Камышаны, Станислав, Белозерка, Берислав и сам Херсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Прокудин, Херсонская ГВА и прокуратура области.

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Под обстрелом оказались как жилые кварталы, так и объекты социальной и критической инфраструктуры. Зафиксированы повреждения как минимум 6 многоэтажных и 9 частных домов, а также административных зданий, магазинов, заведений общественного питания, АЗС, сотовой вышки, хозяйственных построек и частного транспорта. Отдельно сообщается о поражении территории фермерского хозяйства.

Погибшие и раненые среди гражданских лиц

В результате российской агрессии за сутки погибли 6 человек, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.

5 июня около 20:30 российские военные обстреляли Дудчаны Бериславского района дроном с взрывчаткой. Погиб 66-летний мужчина.

Новые удары по Херсону

По информации Херсонской ОГА, утром 6 июня российский БПЛА попал в Центральный район Херсона, в результате чего 66-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, контузию и взрывное поражение. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Еще один удар дрона по автомобилю в центре Херсона привел к ранению двух человек - 56-летней женщины и 56-летнего мужчины. Оба получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар "Шахедом" по заправке в Херсонской области: один человек погиб, еще 11 пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

обстрел (33020) Херсон (3326) Херсонская область (5717) Бериславский район (159) Херсонский район (890) Дудчаны (16)
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И тишина...
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06.06.2026 10:24 Ответить
Ні,продовжують летіти..Хлопці працюють..
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06.06.2026 12:12 Ответить
 
 