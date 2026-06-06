Сутки в Херсонской области: погибли 6 человек, 27 раненых

За последние сутки под ударами российских войск — атаками дронов, артиллерийскими обстрелами и авиаударами - оказались десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновка, Чернобаевка, Камышаны, Станислав, Белозерка, Берислав и сам Херсон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Прокудин, Херсонская ГВА и прокуратура области.

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Под обстрелом оказались как жилые кварталы, так и объекты социальной и критической инфраструктуры. Зафиксированы повреждения как минимум 6 многоэтажных и 9 частных домов, а также административных зданий, магазинов, заведений общественного питания, АЗС, сотовой вышки, хозяйственных построек и частного транспорта. Отдельно сообщается о поражении территории фермерского хозяйства.

Погибшие и раненые среди гражданских лиц

В результате российской агрессии за сутки погибли 6 человек, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.

5 июня около 20:30 российские военные обстреляли Дудчаны Бериславского района дроном с взрывчаткой. Погиб 66-летний мужчина.

Новые удары по Херсону

По информации Херсонской ОГА, утром 6 июня российский БПЛА попал в Центральный район Херсона, в результате чего 66-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, контузию и взрывное поражение. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Еще один удар дрона по автомобилю в центре Херсона привел к ранению двух человек - 56-летней женщины и 56-летнего мужчины. Оба получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

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