Доба на Херсонщині: загинули 6 людей, 27 поранених

Минулої доби під російськими ударами - дроновими атаками, артилерійськими обстрілами та авіацією - перебували десятки населених пунктів Херсонської області, зокрема Антонівка, Чорнобаївка, Комишани, Станіслав, Білозерка, Берислав і сам Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін, Херсонська МВА та у прокуратурі області.

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Під вогнем опинилися як житлові квартали, так і об’єкти соціальної та критичної інфраструктури. Зафіксовано пошкодження щонайменше 6 багатоповерхових і 9 приватних будинків, а також адмінбудівель, магазинів, закладів харчування, АЗС, стільникової вежі, господарських споруд і приватного транспорту. Окремо повідомляється про ураження території фермерського господарства.

Загиблі та поранені серед цивільних

Внаслідок російської агресії за добу загинули 6 людей, ще 27 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

5 червня близько 20:30 російські військові Дудчани Бериславського району дроном із вибухівкою. Загинув 66-річний чоловік.

Нові удари по Херсону

За інформацією Херсонської ОВА, вранці 6 червня російський БпЛА влучив у Центральний район Херсону, внаслідок чого 66-річна жінка отримала черепно-мозкову травму, контузію та вибухове ураження. Її госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Ще один дроновий удар по автомобілю в центрі Херсона призвів до поранення двох людей — 56-річної жінки та 56-річного чоловіка. Обоє отримали вибухові травми, контузії та осколкові поранення.

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